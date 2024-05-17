Культ сліпоти. Знайдено новий вид рожевих істот, які повністю втратили очі (фото)

Дослідники вважають, що новий вид сліпих істот, що мешкають у печері, може допомогти розгадати загадки еволюції.

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У підводній печері в Китаї виявили раніше невідому науці безоку істоту, яка, як вважають учені, може розкрити найцікавіші таємниці еволюції. Дослідники вважають, що їм вдалося виявити новий вид печерних риб, що мешкають глибоко в підземних струмках системи річки Уцзян, пише Daily Mail.

Представники нового виду втратили очі — по суті, вони виглядають як чорні цятки під шкірою. Однак учені виявили, що деякі представники цього виду все ще мали слабкий зір. Вчені вважають, це може стати "винятковим випадком для еволюційних досліджень".

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Новий вид печерних риб назвали "Гуйянський вусань із золотою лінією" (Sinocyclocheilus guiyang). Команда зазначає, що назва була дана рибам у кількох близькоспоріднених видів вусанів золотої лінії, а також міста, що розташоване недалеко від місця виявлення нового виду риб.

Подібний діапазон сліпоти і слабкозорості в одного виду являє собою "виняткові випадки для еволюційних досліджень" Фото: Zoosystematics and Evolution

За словами команди, довгий час різноманітність риб у басейні річки Янцзи в місті Гуйян, найбільш урбанізованому районі Гуйчжоу, довгий час залишалася недооціненою. Однак пізніше в басейні Перлової річки на південь від району було виявлено близько 66 споріднених видів риб, але лише 6 видів було виявлено в басейні річки Янцзи в Гуйчжоу та її місцевій притоці річці Уцзян. Тепер автори дослідження вважають, що у великих річкових печерах системи насправді може ховатися значно більше життя, ніж ми могли б припустити.

Відомо, що геологія цієї річкової системи складається здебільшого з вапняку та інших карбонатних порід, що легко розчиняються у воді, створюючи дедалі більше дренажів і провалів у цьому регіоні. В одному з таких і було виявлено новий вид.

Відомо, що представники нового виду "Гуйянського вусаня із золотою лінією" виростають до 12,7 сантиметра, а їхні "вусики" коротші за середні. Вони являють собою схожі на вуса виступи навколо морди риби, які печерні риби використовують для навігації та пошуку їжі.

Деякі екземпляри нових риб зовсім позбавлені очей, але в інших є слабкий зір Фото: Zoosystematics and Evolution

Автори дослідження зазначають, що подовжені вусики насправді є звичайним явищем для видів Sinocyclocheilus. За допомогою них риби можуть виявити потоки води, а також вони допомагають добувати їжу в підземних водних системах, де не вистачає світла.

Загадкою для команди все ще залишається те, чому новий вид печерних риб не еволюціонував, розвинувши довші та корисніші вуса. Також загадкою залишається і те, чому в риб відсутня "рогоподібна" структура на голові, характерні для інших родичів-вусачів інших видів.

Не менш цікавим є те, що представники цього виду мають "дегенеровану" луску, а також коротшу морду та плавники, порівняно з іншими видами Sinocyclocheilus. Автори дослідження зазначають, що нещодавно відкритий вид уже перебуває під загрозою зникнення, але є дуже важливим для науки, адже може пролити світло на секрети еволюції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені помітили на поверхні те, що приховували від нас роками.