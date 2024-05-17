Культ слепоты. Найден новый вид розоватых существ, полностью утративших глаза (фото)

Исследователи считают, что новый вид слепых существ, обитающих в пещере, может помочь разгадать загадки эволюции.

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В подводной пещере в Китае обнаружили ранее неизвестное науке безглазое существо, которое, как считают ученые, может раскрыть самые интересные тайны эволюции. Исследователи считают, что им удалось обнаружить новый вид пещерных рыб, обитающих глубоко в подземных ручьях системы реки Уцзян, пишет Daily Mail.

Представители нового вида утратили глаза — по сути, они выглядят как черные точки под кожей. Однако ученые обнаружили, что некоторые представители этого вида все еще обладали слабым зрением. Ученые считают, это может стать "исключительным случаем для эволюционных исследований".

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Новый вид пещерных рыб назвали "Гуйянский усач с золотой линией" (Sinocyclocheilus guiyang). Команда отмечает, что название было дано рыбам в нескольких близкородственных видов усачей золотой линии, а также города, находящегося недалеко от места обнаружения нового вида рыб.

Подобный диапазон слепоты и слабовидения у одного вида представляет собой "исключительные случаи для эволюционных исследований" Фото: Zoosystematics and Evolution

По словам команды, долгое время разнообразие рыб в бассейне реки Янцзы в городе Гуйян, самом урбанизированном районе Гуйчжоу, долгое время оставалось недооцененным. Однако позже в бассейне Жемчужной реки к югу от района было обнаружено около 66 родственных видов рыб, но лишь 6 видов были обнаружены бассейне реки Янцзы в Гуйчжоу и ее местном притоке реки Уцзян. Теперь авторы исследования полагают, что в обширных речных пещерах системы на самом деле может скрываться значительно больше жизни, чем мы могли бы предположить.

Известно, что геология этой речной системы состоит в основном из известняка и других карбонатных пород, легко растворяющихся в воде, создавая все больше дренажей и провалов в этом регионе. В одном из таких и был обнаружен новый вид.

Известно, что представители нового вида "Гуйянского усача с золотой линией" вырастают до 12,7 сантиметров, а их "усики" короче среднего. Они представляют собой похожие на усы выступы вокруг морды рыбы, которые пещерные рыбы используют для навигации и поиска пищи.

Некоторые экземпляры новых рыб совершенно лишены глаз, но у других есть слабое зрение Фото: Zoosystematics and Evolution

Авторы исследования отмечают, что удлиненные усики на самом деле являются обычным явлением для видов Sinocyclocheilus. С помощью них рыбы могут обнаружить потоки воды, а также они помогают добывать пищу в подземных водных системах, где не хватает света.

Загадкой для команды все еще остается то, почему новый вид пещерных рыб не эволюционировал, развив более длинные и полезные усы. Также загадкой остается и то, почему у рыб отсутствует "рогообразная" структура на голове, характерны для других сородичей-усачей других видов.

Не менее любопытным является то, что представители этого вида имеет "дегенерировавшую" чешую, а также более короткую морду и плавники, в сравнении с другими видами Sinocyclocheilus. Авторы исследования отмечают, что недавно открытый вид уже находится под угрозой исчезновения, но является очень важным для науки, ведь может пролить свет на секреты эволюции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заметили на поверхности то, что скрывали от нас годами.