Магия для незрячих: ученые изучили возможность создания звуковых иллюзий для слепых

Различные трюки иллюзионистов зачаровывают и удивляют миллионы людей во всем мире, однако есть определенная категория, лишенная возможности лицезреть их. Чтобы исправить это, ученые решили изучить возможность создания особенных иллюзионных трюков.

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Искусство иллюзии очаровывало людей на протяжении многих веков, часто фокусируясь на визуальных обманах, таких как появление предметов из ниоткуда или, казалось бы, невозможных физических представлениях. Однако фокусы, основанные на звуке, остаются малоизученными и столь притягательными для науки. Их редкость по сравнению с визуальными иллюзиями делает каждое их появление весьма заметным, но ученых больше интересовала возможность применения подобных эффектов на людях, лишенных зрения, пишет ScienceDaily.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Trends in Cognitive Sciences, ученые выяснили, почему создание иллюзий с использованием только звука было сложной задачей. Оно было посвящено изучению перцептивных и когнитивных аспектов, из-за которых звуковые иллюзии реже встречаются, чем визуальные. Ведущий автор исследования, Густав Кун, доцент кафедры психологии Плимутского университета, подчеркивает сложность создания слуховой иллюзии, которая повторяет опыт визуальных фокусов. "Если вы родились слепым, то, скорее всего, никогда не испытаете на себе фокус. Почему так? Можем ли мы создать фокусы, которые могли бы понравиться людям со слепотой?" спрашивает Кун.

Исследование, проведенное его командой, показало, что, хотя сенсорные иллюзии существуют и в других формах — например, в тактильной или слуховой сфере, лишь немногие фокусы используют их, особенно звуковые. Одна из проблем заключается в том, как человек обрабатывает звуковые и визуальные стимулы. Зрение позволяет нам видеть непрерывную картину мира, в то время как звук — мимолетен и предоставляет информацию о прошедших событиях. Это фундаментальное различие может объяснить, почему зрительные иллюзии, как правило, поражают людей больше, чем слуховые.

Исследование также предполагает, что слуховые иллюзии на самом деле присутствуют в повседневной жизни — например, использование стереозвука и тона Шепарда — cлуховой иллюзии, создающей ощущение непрерывно повышающегося или понижающегося тона, который, кажется, никогда не достигнет предела, в фильмах для создания иллюзии пространства и напряжения. Однако редкость слуховых фокусов может быть обусловлена скорее историческим отсутствием экспериментов, чем техническими ограничениями.

Чтобы решить эту проблему, исследователи объявили конкурс, предложив фокусникам разработать трюки, основанные исключительно на звуке. Результаты конкурса ожидаются в ноябре 2024 г.

Расширение использования звука в иллюзиях может обеспечить более широкое сенсорное взаимодействие, делая представления более доступными. Однако сложность восприятия звука человеком по сравнению со зрением по-прежнему остается барьером, требующим дальнейших исследований и инноваций. Зависимость иллюзий от зрительных сигналов отражает нашу более широкую зависимость от зрения как основного чувства, но, как отмечает Кун, это не должно ограничивать искусство лишь теми, кто может видеть. Работа команды подчеркивает важность инклюзивности в сфере развлечений, способной изменить восприятие и восприятие магии в различных сенсорных модальностях. Их постоянная работа, поддерживаемая грантом Национального агентства научных исследований, направлена на создание будущего, в котором иллюзия сможет очаровывать всех зрителей, независимо от сенсорных способностей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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