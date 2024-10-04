Магія для незрячих: учені вивчили можливість створення звукових ілюзій для сліпих

Різноманітні трюки ілюзіоністів зачаровують і дивують мільйони людей у всьому світі, проте є певна категорія, позбавлена можливості споглядати їх. Щоб виправити це, вчені вирішили вивчити можливість створення особливих ілюзійних трюків.

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Мистецтво ілюзії зачаровувало людей протягом багатьох століть, часто фокусуючись на візуальних обманах, як-от поява предметів з нізвідки або, здавалося б, неможливих фізичних уявленнях. Однак фокуси, засновані на звуці, залишаються маловивченими і настільки привабливими для науки. Їхня рідкість порівняно з візуальними ілюзіями робить кожну їхню появу вельми помітною, але вчених більше цікавила можливість застосування подібних ефектів на людях, позбавлених зору, пише ScienceDaily.

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У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі Trends in Cognitive Sciences, вчені з'ясували, чому створення ілюзій з використанням тільки звуку було складним завданням. Воно було присвячене вивченню перцептивних і когнітивних аспектів, через які звукові ілюзії рідше зустрічаються, ніж візуальні. Провідний автор дослідження, Густав Кун, доцент кафедри психології Плімутського університету, підкреслює складність створення слухової ілюзії, яка повторює досвід візуальних фокусів. "Якщо ви народилися сліпим, то, найімовірніше, ніколи не випробуєте на собі фокус. Чому так? Чи можемо ми створити фокуси, які могли б сподобатися людям зі сліпотою?" запитує Кун.

Дослідження, проведене його командою, показало, що, хоча сенсорні ілюзії існують і в інших формах — наприклад, у тактильній або слуховій сфері, лише деякі фокуси використовують їх, особливо звукові. Одна з проблем полягає в тому, як людина обробляє звукові та візуальні стимули. Зір дозволяє нам бачити безперервну картину світу, тоді як звук — швидкоплинний і надає інформацію про минулі події. Ця фундаментальна відмінність може пояснити, чому зорові ілюзії, як правило, вражають людей більше, ніж слухові.

Дослідження також припускає, що слухові ілюзії насправді присутні в повсякденному житті — наприклад, використання стереозвуку і тону Шепарда — слухової ілюзії, яка створює відчуття безперервно підвищуваного або знижуваного тону, який, здається, ніколи не досягне межі, у фільмах для створення ілюзії простору та напруги. Однак рідкість слухових фокусів може бути зумовлена радше історичною відсутністю експериментів, ніж технічними обмеженнями.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники оголосили конкурс, запропонувавши фокусникам розробити трюки, що ґрунтуються виключно на звуці. Результати конкурсу очікуються в листопаді 2024 р.

Розширення використання звуку в ілюзіях може забезпечити ширшу сенсорну взаємодію, роблячи уявлення доступнішими. Однак складність сприйняття звуку людиною порівняно із зором, як і раніше, залишається бар'єром, що вимагає подальших досліджень та інновацій. Залежність ілюзій від зорових сигналів відображає нашу ширшу залежність від зору як основного почуття, але, як зазначає Кун, це не повинно обмежувати мистецтво лише тими, хто може бачити. Робота команди підкреслює важливість інклюзивності у сфері розваг, здатної змінити сприйняття і сприйняття магії в різних сенсорних модальностях. Їхня постійна робота, підтримувана грантом Національного агентства наукових досліджень, спрямована на створення майбутнього, в якому ілюзія зможе зачаровувати всіх глядачів, незалежно від сенсорних здібностей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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