Цілком таємно. Вимерлу на Землі "коштовність" повернули до життя в секретному місці (фото)
Рослину, яка вимерла в дикій природі, знову завезли на материкову частину Великої Британії й висадили в секретному місці.
На Землі ростуть мільйони різних видів рослин і деякі з них перебувають у настільки вразливому становищі, що вчені змушені відчайдушно боротися за їхнє виживання. Наприклад, рослина, відома як "гірська коштовність", повністю вимерла в дикій природі, але на щастя для нас, ученим вдалося її "воскресити", пише BBC.
Садівник-новатор Роббі Блекхолл-Майлз працює в розпліднику рослин, де зберігаються види, що перебувають під загрозою зникнення. Розплідник захований у тихій частині Північного Уельсу і в ньому містяться одні з найрідкісніших рослин на Землі.
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За словами садівника, він співпрацює з Національним фондом природних ресурсів Уельсу, і їхня з колегами мета полягає в тому, щоб відновити частину біорізноманіття, яке було втрачено в дикій природі. Для цього вчені шляхом повторної інтродукції "воскрешають" втрачені види. Цього разу їм вдалося повернути до життя рослину, яку називають "гірською перлиною" або "гірською коштовністю" — рожевий ломикамінь, що вмирає.
Востаннє в дикій природі рожевий ломикамінь у Великій Британії бачили 1962 року в заповіднику Ку-Ідвал в Ерірі. Сьогодні ця рослина офіційно вважається вимерлою, проте садівникові вдалося повернути її до життя — рослину висадили в секретному місці, щоб мисливці за рідкісними рослинами не змогли до неї дістатися.
Відомо, що це сімейство гірських рослин процвітало, коли північна Британія була заморожена під час льодовикового періоду. Коли льодовики розтанули, ломикамені залишилися, процвітаючи в гірському середовищі. Але їх ніжний зовнішній вигляд і красиві квіти в кінцевому підсумку зробили їх магнітом для колекціонерів рослин, особливо вікторіанської епохи, які збирали їх для приватних колекцій. В результаті рослини зникли, через втрату середовища проживання, погано організоване випасання худоби та полювання колекціонерів.
За словами дослідників, сьогодні Велика Британія є країною з однією з найбільш виснаженою природою: кожен шостий вид рослин тут перебуває під загрозою зникнення. Ба більше, за останні 30-40 років на території країни зникли близько 19% спостережуваних видів.
За словами професора консервації Бангорського університету Джулії Джонс, сам собою порятунок лише одного виду не змінить ситуації, проте повернення виду до життя є першим, але дуже важливим кроком із відновлення втраченого біорізноманіття на Землі.
Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що рослини здатні думати і приймати рішення.