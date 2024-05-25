Цілком таємно. Вимерлу на Землі "коштовність" повернули до життя в секретному місці (фото)

Рослину, яка вимерла в дикій природі, знову завезли на материкову частину Великої Британії й висадили в секретному місці.

Related video

На Землі ростуть мільйони різних видів рослин і деякі з них перебувають у настільки вразливому становищі, що вчені змушені відчайдушно боротися за їхнє виживання. Наприклад, рослина, відома як "гірська коштовність", повністю вимерла в дикій природі, але на щастя для нас, ученим вдалося її "воскресити", пише BBC.

Садівник-новатор Роббі Блекхолл-Майлз працює в розпліднику рослин, де зберігаються види, що перебувають під загрозою зникнення. Розплідник захований у тихій частині Північного Уельсу і в ньому містяться одні з найрідкісніших рослин на Землі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами садівника, він співпрацює з Національним фондом природних ресурсів Уельсу, і їхня з колегами мета полягає в тому, щоб відновити частину біорізноманіття, яке було втрачено в дикій природі. Для цього вчені шляхом повторної інтродукції "воскрешають" втрачені види. Цього разу їм вдалося повернути до життя рослину, яку називають "гірською перлиною" або "гірською коштовністю" — рожевий ломикамінь, що вмирає.

Востаннє в дикій природі рожевий ломикамінь у Великій Британії бачили 1962 року в заповіднику Ку-Ідвал в Ерірі. Сьогодні ця рослина офіційно вважається вимерлою, проте садівникові вдалося повернути її до життя — рослину висадили в секретному місці, щоб мисливці за рідкісними рослинами не змогли до неї дістатися.

Роббі описав квіти рослини як "маленькі руки, що піднімаються до неба" Фото: BBC/Gwyndaf Hughes

Відомо, що це сімейство гірських рослин процвітало, коли північна Британія була заморожена під час льодовикового періоду. Коли льодовики розтанули, ломикамені залишилися, процвітаючи в гірському середовищі. Але їх ніжний зовнішній вигляд і красиві квіти в кінцевому підсумку зробили їх магнітом для колекціонерів рослин, особливо вікторіанської епохи, які збирали їх для приватних колекцій. В результаті рослини зникли, через втрату середовища проживання, погано організоване випасання худоби та полювання колекціонерів.

За словами дослідників, сьогодні Велика Британія є країною з однією з найбільш виснаженою природою: кожен шостий вид рослин тут перебуває під загрозою зникнення. Ба більше, за останні 30-40 років на території країни зникли близько 19% спостережуваних видів.

За словами професора консервації Бангорського університету Джулії Джонс, сам собою порятунок лише одного виду не змінить ситуації, проте повернення виду до життя є першим, але дуже важливим кроком із відновлення втраченого біорізноманіття на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що рослини здатні думати і приймати рішення.