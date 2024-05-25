Совершенно секретно. Вымершую на Земле "драгоценность" вернули к жизни в секретном месте (фото)

Растение, вымершее в дикой природе, было вновь завезено на материковую часть Великобритании и высажено в секретном месте.

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На Земле произрастают миллионы различных видов растений и некоторые из них находятся в настолько уязвимом положении, что ученые вынуждены отчаянно бороться за их выживание. Например, растение, известное как "горная драгоценность", полностью вымерло в дикой природе, но к счастью для нас, ученым удалось его "воскресить", пишет BBC.

Садовод-новатор Робби Блэкхолл-Майлз работает в питомнике растений, где хранятся виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Питомник спрятан в тихой части Северного Уэльса и в нем содержатся одни из самых редких растений на Земле.

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По словам садовода, он сотрудничает с Национальным фондом природных ресурсов Уэльса и их с коллегами цель состоит в том, чтобы восстановить часть биоразнообразия, которое было утрачено в дикой природе. Для этого ученые путем повторной интродукции "воскрешают" утраченные виды. На этот раз им удалось вернуть к жизни растение, которое называют "горной жемчужиной" или "горной драгоценностью" — вымирающую розовую камнеломку.

В последний раз в дикой природе розовую камнеломку в Великобритании видели в 1962 году в заповеднике Ку-Идвал в Эрири. Сегодня это растение официально считается вымершим, однако садоводу удалось вернуть ее к жизни — растение высадили в секретном месте, чтобы охотники за редкими растениями не смогли к нему добраться.

Робби описал цветы растения как "маленькие руки, поднимающиеся к небу" Фото: BBC/Gwyndaf Hughes

Известно, что это семейство горных растений процветало, когда северная Британия была заморожена во время ледникового периода. Когда ледники растаяли, камнеломки остались, процветая в горной среде. Но их нежный внешний вид и красивые цветы в конечном итоге сделали их магнитом для коллекционеров растений, особенно викторианской эпохи, которые собирали их для частных коллекций. В результате растения исчезли, из-за потери среды обитания, плохо организованного выпаса скота и охоты коллекционеров.

По словам исследователей, сегодня Великобритания является страной с одной из наиболее истощенной природой: каждый шестой вид растений здесь находится под угрозой исчезновения. Более того, за последние 30-40 лет на территории страны исчезли около 19% наблюдаемых видов.

По словам профессора консервации Бангорского университета Джулии Джонс, само по себе спасение лишь одного вида не изменит ситуации, однако возвращение вида к жизни является первым, но очень важным шагом по восстановлению утраченного биоразнообразия на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что растения способны думать и принимать решения.