120 мільйонів років тому: археологи знайшли відсутню ланку в еволюції динозаврів (фото)

За даними нового дослідження, у динозаврів була "луска і пташина шкіра з пір'ям", це допомагало підтримувати важливі функції шкіри, включно із захистом від паразитів.

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Учені виявили нову скам 'янілість шкіри динозавра віком 120 мільйонів років. Палеонтологи з Університетського коледжу Корка (UCC) в Ірландії виявили, що в деяких пернатих динозаврів була луската шкіра, як у рептилій, серед яких ми живемо сьогодні. Про це пише The Mirror.

Це дає змогу припустити, що у вимерлої рептилії була "луска і пташина шкіра з пір'ям" — відкриття, яке вчені називають "невідомою складовою" в еволюції пернатих динозаврів. Еволюційний перехід від луски до пір'я стався у динозаврів приблизно 135-120 млн років тому.

Дослідники вивчили новий екземпляр пернатого динозавра Psittacosaurus з раннього крейдяного періоду, коли динозаври еволюціонували в птахів.

Рентгенівські промені та інфрачервоне світло також виявили неймовірні деталі збереженої клітинної структури

Дослідження вперше показало, що у пситтакозавра була шкіра, схожа на шкіру рептилії, в тих місцях, де не було пір'я. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications 21 травня.

Використовуючи ультрафіолетове світло, команда визначила ділянки збереженої шкіри, невидимі в умовах природного світла.

Доктор Ян сказав: "Це викопне дійсно є прихованою перлиною. Викопну шкіру не видно неозброєним оком і вона залишалася прихованою, коли зразок передали в дар Нанкінському університету 2021 року. Тільки під ультрафіолетовим світлом шкіру видно в яскравому оранжево-жовтому світінні. Що дійсно дивно, так це хімічний склад викопної шкіри".

Однак найнезвичайнішим у дослідженні були висновки про еволюцію пір'я динозаврів. Професор Макнамара, старший автор дослідження, сказав, що еволюція пір'я з луски рептилій — одна з найглибших, але погано вивчених подій в еволюції хребетних.

Були вивчені численні скам'янілості пір'я, але викопна шкіра зустрічається набагато рідше.

"Наше відкриття припускає, що м'яка пташина шкіра від самого початку розвивалася тільки на пернатих ділянках тіла, тоді як решта шкіри все ще була лускатою, як у сучасних рептилій <…> Отже, перший динозавр, який експериментував із пір'ям, зміг вижити та передати гени пір'я своєму потомству".

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