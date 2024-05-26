120 миллионов лет назад: археологи нашли недостающее звено в эволюции динозавров (фото)

По данным нового исследования, у динозавров была "чешуя и птичья кожа с перьями", это помогало поддерживать важные функции кожи, включая защиту от паразитов.

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Ученые обнаружили новую окаменелость кожи динозавра возрастом 120 миллионов лет. Палеонтологи из Университетского колледжа Корка (UCC) в Ирландии обнаружили, что у некоторых пернатых динозавров была чешуйчатая кожа, как у рептилий, среди которых мы живем сегодня. Об этом пишет The Mirror.

Это позволяет предположить, что у вымершей рептилии была "чешуя и птичья кожа с перьями" — открытие, которое ученые называют "неизвестной составляющей" в эволюции пернатых динозавров. Эволюционный переход от чешуи к перьям произошел у динозавров около 135–120 млн лет назад.

Исследователи изучили новый экземпляр пернатого динозавра Psittacosaurus из раннего мелового периода, когда динозавры эволюционировали в птиц.

Рентгеновские лучи и инфракрасный свет также обнаружили невероятные детали сохранившейся клеточной структуры

Исследование впервые показало, что у пситтакозавра была кожа, похожая на кожу рептилии, в тех местах, где не было перьев. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications 21 мая.

Используя ультрафиолетовый свет, команда определила участки сохранившейся кожи, невидимые при естественном свете.

Доктор Ян сказал: "Это ископаемое действительно является скрытой жемчужиной. Ископаемая кожа не видна невооруженным глазом и оставалась скрытой, когда образец был передан в дар Нанкинскому университету в 2021 году. Только под ультрафиолетовым светом кожа видна в ярком оранжево-желтом свечении. Что действительно удивительно, так это химический состав ископаемой кожи".

Однако самым необычным в исследовании были выводы об эволюции перьев динозавров. Профессор Макнамара, старший автор исследования, сказал, что эволюция перьев из чешуи рептилий — одно из самых глубоких, но плохо изученных событий в эволюции позвоночных.

Были изучены многочисленные окаменелости перьев, но ископаемая кожа встречается гораздо реже.

"Наше открытие предполагает, что мягкая птичья кожа изначально развивалась только на пернатых участках тела, тогда как остальная часть кожи все еще была чешуйчатой, как у современных рептилий <…> Таким образом, первый динозавр, экспериментировавший с перьями, смог выжить и передать гены перьев своему потомству".

Напомним, что ученые ломают голову, как древнее щупальце морского паразита попало в янтарь.

Также сообщалось, что ученые назвали доисторического предка лягушек в честь Кермита из "Улицы Сезам".