Миле злодійство. Люди скопіювали романтичну поведінку в пінгвінів

Дослідники виявили, що у людей і пінгвінів є щось спільне, причому саме люди скопіювали поведінку птахів.

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Земля є домівкою для безлічі живих істот і їхня поведінка не завжди унікальна між видами. Наприклад, учені виявили, що люди скопіювали романтичну поведінку пінгвінів і успішно впровадили її у своє життя, пише The Guardian.

Відомо, що пінгвіни вельми соціальні істоти й створюють пари, так само як і люди, щоб ростити потомство. Дослідження показують, що субантарктичні пінгвіни тисячоліттями демонструють дивовижну романтичну поведінку: птахи беруть камінчик у дзьоб, а потім дарують його своєму партнеру. Навіщо ж вони це роблять.

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За словами дослідників, на те є одразу кілька причин. По-перше, таким чином вони підносять своєму партнеру подарунок, що підтверджує статус їхніх стосунків. По-друге, камінчик — вельми практичний подарунок, який може стати в пригоді для будівництва гнізда. Річ у тім, що птахи часто живуть у таких місцях, де немає більш традиційних матеріалів для будівництва гнізд, таких як гілки. Саме тому вони використовують те, що трапляється під руку — переважно каміння.

За словами експертки зі стосунків Джіджі Енгл, люди насправді скопіювали таку поведінку птахів і демонструють її сьогодні в соціальних мережах. Йдеться про меми, які ми раз у раз надсилаємо своїм партнерам, або ж кумедні відео, де ми впізнаємо себе. За словами експерта, обмін мемами насправді варто розглядати як "форму встановлення зв'язку між людьми".

Сьогодні в Мережі можна знайти окремі акаунти, присвячені мемам, які ідеально підходять для того, щоб знайти відповідну картинку. Дослідники зазначають, що в сучасному світі існує величезна кількість інших "камінчиків", які люди щодня надсилають одне одному — це можуть бути картинки, короткі відео або пісні. Усе це допомагає нам встановити зв'язок одне з одним.

Чи можна вважати обмін картинками якоюсь мірою "крадіжкою"? Якоюсь мірою так, але загалом це дозволено і меми давно курсують між людьми. Дослідники зазначають, що навіть у цьому випадку в нас є щось спільне з пінгвінами.

Попередні дослідження показали, що пінгвіни Аделі часто крадуть камінчики в інших пінгвінів в Антарктиді, щоб піднести їх своїм партнерам.

Раніше Фокус писав про те, що пінгвіни Аделі вперше поглянули на себе в дзеркало і здивували вчених.