Милое воровство. Люди скопировали романтическое поведение у пингвинов

Исследователи обнаружили, что у людей и пингвинов есть нечто общее, причем именно люди скопировали поведение птиц.

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Земля является домом для множества живых существ и их поведение не всегда уникально между видами. Например, ученые обнаружили, что люди скопировали романтическое поведение пингвинов и успешно внедрили его в свою жизнь, пишет The Guardian.

Известно, что пингвины весьма социальные существа и создают пары, так же как и люди, чтобы растить потомство. Исследования показывают, что субантарктические пингвины тысячелетиями демонстрируют удивительное романтическое поведение: птицы берут камушек в клюв, а затем дарят его своему партнеру. Зачем же они это делают.

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По словам исследователей, на то есть сразу несколько причин. Во-первых, таким образом они преподносят своему партнеру подарок, подтверждающий статус их отношений. Во-вторых, камешек — весьма практичный подарок, который может пригодиться для строительства гнезда. Дело в том, что птицы часто живут в таких местах, где нет более традиционных материалов для строительства гнезд, таких как ветки. Именно поэтому они используют то, что попадается под руку — в основном камни.

По словам эксперта по отношениям Джиджи Энгл, люди на самом деле скопировали такое поведение птиц и демонстрируют его сегодня в социальных сетях. Речь идет о мемах, которые мы то и дело отправляем своим партнерам, или же забавных видео, где мы узнаем себя. По словам эксперта, обмен мемами на самом деле стоит рассматривать как "форму установления связи между людьми".

Сегодня в Сети можно найти отдельные аккаунты, посвященные мемам, которые идеально подходят для того, чтобы найти подходящую картинку. Исследователи отмечают, что в современном мире существует огромное количество других "камешков", которые люди ежедневно отправляют друг другу — это могут быть картинки, короткие видео или песни. Все это помогает нам установить связь друг с другом.

Можно ли считать обмен картинками в каком-то роде "воровством"? В какой-то степени да, но в целом это разрешено и мемы давно курсируют между людьми. Исследователи отмечают, что даже в этом случае у нас есть нечто общее с пингвинами.

Предыдущие исследования показали, что пингвины Адели, часто крадут камешки у других пингвинов в Антарктиде, чтобы преподнести их своим партнерам.

Ранее Фокус писал о том, что пингвины Адели впервые взглянули на себя в зеркало и удивили ученых.