Демонічна качка: вчені знайшли повний череп моторошного створіння минулого (фото)

Упродовж понад ста років вчені не мали можливості дослідити рештки гігантського птаха, якого прозвали демонічною качкою, через відсутність скам’янілостей. Проте нещодавно вони знайшли й вивчили череп цього створіння.

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Учені виявили кілька викопних решток гігантського птаха Genyornis newtoni, включаючи перший неушкоджений череп тварни, що колись бродила Австралією. Цей птах, що належить до родини Dromornithidae, також відомий як міхірунги або птахи-громовержці, жив ще довго після того, як його родичі зникли, пише IFLScience., пише IFLScience.

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Із вагою 230 кілограмів, Genyornis newtoni був приблизно вдвічі меншим за своїх найбільших давніх родичів, але залишався одним із найбільших птахів, з якими зустрічалася людина, що робить його цікавим об'єктом для вивчення.

З моменту його першого наукового опису минуло 128 років й, за словами аспіранта Університету Фліндерса Джейкоба Блокленда, перший череп перевезли до Аделаїди на спині верблюда і реконструювали за допомогою борошна та води.

І хоча й було відомо, що в озері Каллабонне є більше скам'янілостей Genyornis, складні умови місця та його перетворення на солоне озеро перешкоджали подальшим дослідженням понад століття.

Порівняння розмірів Genyornis newtoni, людини, та сучасних птахів Фото: Phoebe McInerney

Вирішивши знайти неушкоджений череп, доктор Тревор Ворті організував серію експедицій на озеро, в результаті чого вдалося знайти кілька високоякісних зразків.

Ці скам'янілості вказують на те, що Genyornis newtoni могли ходити на великі відстані, але зберігали водні адаптації, подібні до сучасних водоплавних птахів.

Блокленд пояснив, що птах, ймовірно, подорожував між водно-болотними угіддями, харчуючись фруктами, які знаходив на шляху, і покладаючись на ресурси водно-болотних угідь після дощів.

Деякі з цінних скам'янілостей вперше використані для точної реконструкції тварини Фото: Jacob C. Blokland

Скам'янілості свідчать про велику черепну коробку, яка, за словами першої авторки, кандидатки наук Фібі Макінерні, не вказує на високий інтелект. Замість цього простір був заповнений повітряною кісткою для підтримки дзьоба, здатного споживати великі плоди. Ця адаптація дозволяє припустити, що Genyornis міг відіграти певну роль у розселенні певних плодових дерев.

Макінерні описала дзьоб Genyornis як високий і рухливий, як у папуги, але за формою схожий на гусячий, з широкою щілиною і сильною силою укусу для дроблення м'яких рослин і фруктів.

Цей птах, якого прозвали "демонічною качкою", був споріднений із сучасними водоплавними птахами, зокрема, з крикунами Південної Америки та австралійською сорокою-гускою. Його розмір змусив дослідників дати йому прізвисько "гігагус".

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Ще однією відмінною рисою, виявленою у нових зразків, є каска на голові птаха, призначення якої залишається невідомим, хоча, можливо, вона використовувалася для статевої сигналізації.

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