Демоническая утка: ученые нашли полный череп жуткого создания древности (фото)

В течение более ста лет ученые не имели возможности исследовать останки гигантской птицы, которую прозвали демонической уткой, из-за отсутствия окаменелостей. Однако недавно они нашли и изучили череп этого создания.

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Ученые обнаружили несколько ископаемых останков гигантской птицы Genyornis newtoni, включая первый неповрежденный череп твари, некогда бродившей по Австралии. Эта птица, принадлежащая к семейству Dromornithidae, также известная как михирунги или птицы-громовержцы, жила еще долго после того, как ее сородичи исчезли, пишет IFLScience.

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С весом 230 килограммов, Genyornis newtoni был примерно вдвое меньше своих крупнейших древних родственников, но оставался одной из крупнейших птиц, с которыми встречался человек, что делает его интересным объектом для изучения.

С момента его первого научного описания прошло 128 лет и, по словам аспиранта Университета Флиндерса Джейкоба Блокленда, первый череп перевезли в Аделаиду на спине верблюда и реконструировали с помощью муки и воды.

И хотя и было известно, что в озере Каллабонне есть больше окаменелостей Genyornis, сложные условия места и его превращение в соленое озеро препятствовали дальнейшим исследованиям более века.

Сравнение размеров Genyornis newtoni, человека, и современных птиц Фото: Phoebe McInerney

Решив найти неповрежденный череп, доктор Тревор Уорти организовал серию экспедиций на озеро, в результате чего удалось найти несколько высококачественных образцов.

Эти окаменелости указывают на то, что Genyornis newtoni могли ходить на большие расстояния, но сохраняли водные адаптации, подобные современным водоплавающим птицам.

Блокленд объяснил, что птица, вероятно, путешествовала между водно-болотными угодьями, питаясь фруктами, которые находила на пути, и полагаясь на ресурсы водно-болотных угодий после дождей.

Некоторые из ценных окаменелостей впервые использованы для точной реконструкции животного Фото: Jacob C. Blokland

Окаменелости свидетельствуют о большой черепной коробке, которая, по словам первого автора, кандидата наук Фиби Макинерни, не указывает на высокий интеллект. Вместо этого пространство было заполнено воздушной костью для поддержки клюва, способного потреблять крупные плоды. Эта адаптация позволяет предположить, что Genyornis мог сыграть определенную роль в расселении определенных плодовых деревьев.

Макинерни описала клюв Genyornis как высокий и подвижный, как у попугая, но по форме похожий на гусиный, с широкой щелью и сильной силой укуса для дробления мягких растений и фруктов.

Эта птица, которую прозвали "демонической уткой", была родственна современным водоплавающим птицам, в частности, крикунам Южной Америки и австралийской сороке-гусыне. Его размер заставил исследователей дать ему прозвище "гигагус".

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Еще одной отличительной чертой, обнаруженной у новых образцов, является каска на голове птицы, назначение которой остается неизвестным, хотя, возможно, она использовалась для половой сигнализации.

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