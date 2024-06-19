Перевернути планету догори дном: оголошено масштабні пошуки "загублених" птахів Землі

Дослідники звернулися до людей по всьому світу з проханням допомогти в пошуках птахів, яких не вдавалося спостерігати щонайменше 10 років.

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Земля є домівкою не тільки для людства, але також і для інших видів живих організмів, зокрема й птахів. Багато з них зустрічаються лише в певному середовищі існування, а інші настільки рідкісні, що вчені роками не можуть їх виявити. Тепер дослідники звернулися до громадськості з проханням посприяти в пошуках 126 видів птахів, яких ніхто не зустрічав щонайменше 10 років, пише Daily Mail.

За словами експертів, загалом 126 видів птахів у всьому світі офіційно вважаються зниклими безвісти, оскільки їх ніхто не бачив щонайменше 10 років. У цьому списку рідкісні пернаті, зокрема пурпурнокрилий сизий голуб, смугаста очеретянка і снігур Сент-Кітс. Тим часом тонкодзьобий кроншнеп — єдиний у списку, що мешкає в Європі — з 2004 року не був підтверджений ніде.

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У новому дослідженні вчені виявили, що більшість із видів у списку, близько 60%, сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Дослідники також вважають, що деяких із них, імовірно, просто не залишилося на планеті.

У результаті вони оголосили масштабні пошуки "У пошуках загублених птахів", які покликані об'єднати людей по всьому світу. Для цього вчені створили спеціальний сайт, де представили список усіх зниклих видів, а також регіон і дату, де вони були помічені востаннє. Крім того, на сайті вказана карта поширення видів, заснована на попередніх спостереженнях.

За словами провідного автора дослідження, орнітолога з Американської служби охорони птахів, професора Кемерона Ратта, термін "загублений" сильно відрізняється від терміна "вимерлий". Фактично, "загубленими" вважаються види, яких не бачили понад 10 років. Водночас вид вважається "вимерлим" у випадку, коли "немає розумних сумнівів" у тому, що остання особина померла.

Серед них рідкісні красуні, зокрема пурпурнокрилий сизий голуб, смугаста очеретянка і снігур Сент-Кітс Фото: Daily Mail

Ймовірно, мине багато років, перш ніж будь-який з цього списку видів буде внесений до списку "вимерлих". А тому вчені сподіваються, що за допомогою громадськості їм все ж таки вдасться відшукати, хоча б декого з них.

Ратт зазначає, що деякі види птахів могли загубитися через те, що перебувають у важкодоступних місцях, а тому зоозахисники просто не можуть до них підібратися, щоб задокументувати спостереження. Дослідники також визнають, що деякі з цього списку насправді можуть бути загублені лише для вчених, водночас для корінних народів і місцевих громад вони, ймовірно, все ще залишаються відомими.

Зазначимо, єдиним європейським птахом у списку є тонкодзьобий кроншнеп, що гніздиться на південному заході Сибіру. Представники цього виду мігрують через Європу до місць зимівель, як правило, до Марокко, Тунісу або Алжиру.

Інші включають папуаського хлиста, чарівного темно-зеленого птаха, якого не було задокументовано протягом 13 років, та ямайського паурака, приголомшливого козодоя, якого востаннє бачили 1860 року, а зараз його вважають "таким, що перебуває під загрозою зникнення" і, можливо, вимерлим.

Дослідники закликають людей вивчити базу даних птахів, а також регіон, у якому їх востаннє спостерігали. Якщо комусь здається, що він помітив птаха зі списку, дослідники радять зв'язатися з науковцями через сайт і поділитися фото, аудіо або відео пернатого.

Раніше Фокус писав про те, що зроблено перше у світі фото птаха, якого не бачили 20 років.