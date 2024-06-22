"Лох-Неське чудовисько" реальне: витягує шию в 30 разів більшу за тіло за лічені секунди (фото)

Дослідники виявили організм, здатний миттєво "виростити" величезну шию і нарешті зрозуміли, як йому це вдається.

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Десятиліттями вчені намагаються виявити Лох-неське чудовисько і зрозуміти, що це таке. Схоже, їм нарешті це вдалося принаймні вчені виявили крихітний організм, здатний за лічені секунди збільшувати власну шию в 30 разів порівняно з розмірами тіла, що робить його схожим на легендарне Лох-неське чудовисько, пише Live Science.

Йдеться про одноклітинний організм Lacrymaria olor, розмір якого становить лише близько 40 мікрометрів. Цей мікроб має овальну форму тіла з невеликим виступом на кінці та вирізняється цікавим способом полювання.

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Вчені Еліотт Флаум і Ману Пракаш зі Стенфордського університету нарешті змогли пролити світло на те, як він полює. Коли організм відчуває поблизу їжу, він буквально за кілька секунд витягує свою шию, роблячи її приблизно в 30 разів більшою за довжину свого тіла. Таким чином йому вдається роздобути здобич, навіть якщо вона знаходиться далеко. Такий стиль полювання робить Lacrymaria olor схожим на Лох-неське чудовисько.

Тривалий час від учених вислизало те, як організму вдається проробляти цей трюк без величезних сил, що розтягують і розривають його клітинну мембрану. Але тепер учені підозрюють, що організм, імовірно, зберігає десь зайву довжину цього живильного апарату і здатний швидко її витягувати.

Мікроб здатний за лічені секунди витягнути шию, що в 30 разів більша за розміри тіла Фото: Flickr

Автори дослідження виявили, що клітинна мембрана і внутрішня структура одноклітинного організму насправді складені, як оригамі, а тому їх можна легко збирати та розбирати знову і знову. Це також означає, що сили, які діють на мембрану, і витрати енергії надзвичайно малі, що дає їм змогу витягати шию близько 20 000 разів за все своє життя без будь-яких пошкоджень.

Команда виявила, що лінії згину мембрани мають складну вигнуту геометрію, що дає їй змогу розгортатися в циліндр і збільшуватися в 30 разів, як порівняти з розмірами тіла. Експерименти також показали, що під складеною мембраною міститься мережа спірально намотаних трубок, що згинаються разом із мембраною і допомагають організму в упорядкованому складанні та розкладанні неймовірно величезної шиї.

Передбачається, що принцип, за яким працює шия одноклітинного організму, аналогічний принципам оригамі Йошимура, де циліндр складається з сітки складених ромбів, а тому здатний стягуватися і розтягуватися.

І все ж, дещо в полюванні мікроба все ще залишається дивовижним для вчених: коли об'єкти мікрометрового розміру рухаються назустріч у воді, створюється сила відштовхування, а тому шия, що збільшується, мала б змусити видобуток нестися геть. Однак цього не відбувається і вчені досі не розуміють чому.

Раніше Фокус писав про те, що до 90-річчя Нессі хочуть використовувати "секретну зброю", щоб знайти чудовисько.