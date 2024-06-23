Динозаври ні до чого: розвінчано популярну теорію про міфічних чудовиськ (фото)
Нове дослідження кидає виклик ідеї, яка була поширена протягом понад 30 років.
Згідно з популярною теорією, міфічні грифони, тобто чудовиська з мордою орла і тілом лева з крилами, були придумані стародавніми людьми на основі виявлених скам'янілих останків динозаврів. Але автори дослідження, опублікованого в журналі Interdisciplinary Science Reviews, вважають, що це не так, пише IFLScience.
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Одними з найдавніших відомих міфічних чудовиськ є грифони. У мистецтві Стародавнього Єгипту та цивілізацій Месопотамії грифони виникли приблизно в четвертому тисячолітті до нашої ери. Лише у 8 столітті до н.е. ці чудовиська стали популярними в мистецтві Стародавньої Греції. Уперше теорія про те, що поява зображень грифонів пов'язана з виявленими стародавніми людьми скам'янілими рештками динозаврів, виникла ще наприкінці 80-х років минулого століття.
Згідно з припущенням учених, на опис і зображення грифонів, що складаються з частин різних тварин, стародавніх людей надихнули скам'янілі рештки протоцератопса, рогатого динозавра, що мешкав на Землі в пізньому крейдяному періоді. Згідно з теорією, жителі Центральної Азії виявили скелет динозавра, який мав довжину 2 метри за життя, і задумалися, що це була за тварина. У нього було чотири лапи, як у грифонів, а на черепі була особливість, що нагадує дзьоб. Плюс дивний довгий відросток міг нагадувати крила. У міру того як новини про рештки протоцератопсів поширювалися на південний захід торговельними шляхами, вони надихали або, принаймні, вплинули на витвори мистецтва, що зображують грифонів.
Протягом останніх понад 30 років це пояснення залишалося основною інтерпретацією того, як з'явився грифон, але автори дослідження спростовують її. Вивчивши історичні записи про скам'янілості, а також розповсюдження та природу решток протоцератопсів, і джерела, в яких згадується грифон, вчені дійшли інших висновків. Автори вважають, що жодного зв'язку між грифонами та динозаврами немає.
Учені вважають, що навіть якби стародавні люди виявили кістки незвичайної для них істоти, то їх, імовірно, було б недостатньо, щоб надихнути на образ міфічного чудовиська. Учені кажуть, що для того, щоб сформувати міф про грифонів, стародавнім людям потрібно було б витягти багато кісток із навколишньої породи. Але це складно зробити навіть сучасним палеонтологам.
Також науковці вказують на те, що витоки образів грифонів взяли свій початок у Центральній Азії, а потім новини поширилися на захід, що також не відповідає дійсності. У стародавній літературі також немає однозначної згадки про динозавра. Навпаки, зображення грифонів явно складаються з рис кішок і птахів.
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