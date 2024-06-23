Динозаври ні до чого: розвінчано популярну теорію про міфічних чудовиськ (фото)

Нове дослідження кидає виклик ідеї, яка була поширена протягом понад 30 років.

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Згідно з популярною теорією, міфічні грифони, тобто чудовиська з мордою орла і тілом лева з крилами, були придумані стародавніми людьми на основі виявлених скам'янілих останків динозаврів. Але автори дослідження, опублікованого в журналі Interdisciplinary Science Reviews, вважають, що це не так, пише IFLScience.

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Одними з найдавніших відомих міфічних чудовиськ є грифони. У мистецтві Стародавнього Єгипту та цивілізацій Месопотамії грифони виникли приблизно в четвертому тисячолітті до нашої ери. Лише у 8 столітті до н.е. ці чудовиська стали популярними в мистецтві Стародавньої Греції. Уперше теорія про те, що поява зображень грифонів пов'язана з виявленими стародавніми людьми скам'янілими рештками динозаврів, виникла ще наприкінці 80-х років минулого століття.

Згідно з припущенням учених, на опис і зображення грифонів, що складаються з частин різних тварин, стародавніх людей надихнули скам'янілі рештки протоцератопса, рогатого динозавра, що мешкав на Землі в пізньому крейдяному періоді. Згідно з теорією, жителі Центральної Азії виявили скелет динозавра, який мав довжину 2 метри за життя, і задумалися, що це була за тварина. У нього було чотири лапи, як у грифонів, а на черепі була особливість, що нагадує дзьоб. Плюс дивний довгий відросток міг нагадувати крила. У міру того як новини про рештки протоцератопсів поширювалися на південний захід торговельними шляхами, вони надихали або, принаймні, вплинули на витвори мистецтва, що зображують грифонів.

Одними з найдавніших відомих міфічних чудовиськ є грифони. У мистецтві Стародавнього Єгипту та цивілізацій Месопотамії грифони виникли приблизно в четвертому тисячолітті до нашої ери Фото: IFLS

Протягом останніх понад 30 років це пояснення залишалося основною інтерпретацією того, як з'явився грифон, але автори дослідження спростовують її. Вивчивши історичні записи про скам'янілості, а також розповсюдження та природу решток протоцератопсів, і джерела, в яких згадується грифон, вчені дійшли інших висновків. Автори вважають, що жодного зв'язку між грифонами та динозаврами немає.

Порівняння скелета протоцератопса із зображеннями грифонів у стародавньому мистецтві Фото: IFLS

Учені вважають, що навіть якби стародавні люди виявили кістки незвичайної для них істоти, то їх, імовірно, було б недостатньо, щоб надихнути на образ міфічного чудовиська. Учені кажуть, що для того, щоб сформувати міф про грифонів, стародавнім людям потрібно було б витягти багато кісток із навколишньої породи. Але це складно зробити навіть сучасним палеонтологам.

Також науковці вказують на те, що витоки образів грифонів взяли свій початок у Центральній Азії, а потім новини поширилися на захід, що також не відповідає дійсності. У стародавній літературі також немає однозначної згадки про динозавра. Навпаки, зображення грифонів явно складаються з рис кішок і птахів.

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