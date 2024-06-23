Динозавры не при чем: развенчана популярная теория о мифических чудовищах (фото)

Новое исследование бросает вызов идее, которая была распространена на протяжении более 30 лет.

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Согласно популярной теории, мифические грифоны, то есть чудовища с мордой орла и телом льва с крыльями, были придуманы древними людьми на основе обнаруженных окаменелых останков динозавров. Но авторы исследования, опубликованного в журнале Interdisciplinary Science Reviews, считают, что это не так, пишет IFLScience.

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Одними из самых древних известных мифических чудовищ являются грифоны. В искусстве Древнего Египта и цивилизаций Месопотамии грифоны возникли примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры. Лишь в 8 веке до н.э эти чудовища стали популярными в искусстве Древней Греции. Впервые теория о том, что появление изображений грифонов связано с обнаруженными древними людьми окаменелыми останками динозавров, возникла еще в конце 80-х годов прошлого века.

Согласно предположению ученых, на описание и изображение грифонов, состоящих из частей разных животных, древних людей вдохновили окаменелые останки протоцератопса, рогатого динозавра, который обитал на Земле в позднемеловой период. Согласно теории, жители Центральной Азии обнаружили скелет динозавра, который имел длину 2 метра при жизни, и задумались, что это было за животное. У него было четыре лапы, как у грифонов, а на черепе имелась особенность, напоминающая клюв. Плюс странный длинный отросток мог напоминать крылья. По мере того как новости об останках протоцератопсов распространялись на юго-запад по торговым путям, они вдохновляли или, по крайней мере, повлияли на произведения искусства, изображающие грифонов.

Одними из самых древних известных мифических чудовищ являются грифоны. В искусстве Древнего Египта и цивилизаций Месопотамии грифоны возникли примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры Фото: IFLS

В течение последних более 30 лет это объяснение оставалось основной интерпретацией того, как появился грифон, но авторы исследования опровергают ее. Изучив исторические записи об окаменелостях, а также распространение и природу останков протоцератопсов, и источники, в которых упоминается грифон, ученые пришли к другим выводам. Авторы считают, что никакой связи между грифонами и динозаврами нет.

Сравнение скелета протоцератопса с изображениями грифонов в древнем искусстве Фото: IFLS

Ученые считают, что даже если бы древние люди обнаружили кости необычного для них существа, то их, вероятно, было бы недостаточно, чтобы вдохновить на образ мифического чудовища. Ученые говорят, что для того, чтобы сформировать миф о грифонах, древним людям нужно было бы извлечь много костей из окружающей породы. Но это сложно сделать даже современным палеонтологам.

Также ученые указывают на то, что истоки образов грифонов взяли свое начало в Центральной Азии, а затем новости распространились на запад, также не соответствует действительности. В древней литературе также нет однозначного упоминания о динозавре. Напротив, изображения грифонов явно состоят из черт кошек и птиц.

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