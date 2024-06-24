Посмішка замість паспорта. Зуби кенгуру ростуть вічно і зберігають безліч інформації про тварину
Дослідники виявили, що передні зуби кенгуру насправді можуть багато чого розповісти про свого власника.
Дізнатися вік дикої тварини може бути непросто, але важливо для ветеринарів, екологів і захисників природи. Добробут дикої природи та оцінка загального здоров'я популяції залежать від знання віку тварин, і тепер учені вважають, що виявили ефективний метод аналізу, пише PHYS.org.
Більшість сумчастих в Австралії належать до групи Diprotodontia — тварини, що мають великі прямі різці на нижніх щелепах. Наприклад, кенгуру, валабі, коали, вомбати та опосуми — все це дипротодонтичні сумчасті.
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Ніхто не рахує дні народження тварин у дикій природі, а тому вчені часто звертаються до їхніх зубів, щоб визначити вік. У новому дослідженні вчені показали, що передні зуби кенгуру насправді різними способами визначають вік тварин. Вони також можуть передбачити, якої вони статі.
Під час роботи вчені виміряли ріст різців у кенгуру і медових опосумів і виявили, що вони ніколи не перестають рости. У результаті вчені вважають, що безперервне зростання можна використовувати як ефективний метод визначення віку сумчастих.
Подібно до того, як у дерев є річні кільця, у зубів є лінії росту. Вони утворюються в міру того, як з плином часу додаються різні тверді тканини, з яких складається зуб — емаль, дентин і цемент. Команда вивчила лінії росту різців кенгуру і виявила, що "річні кільця" насправді можна виявити у двох різних областях зубів.
Під час дослідження вчені також виявили інший не менш ефективний спосіб дізнатися вік кенгуру — виміряти рух його кутніх зубів. Оскільки поїдання трави може швидко зношувати зуби, кенгуру мають особливу адаптацію, за якої їхні кутні зуби з часом переміщуються вперед у щелепах. Старі та зношені зуби висуваються вперед і випадають, поступаючись місцем новим, які пережовують значно краще. Це трохи схоже на конвеєр із зубів. Цей процес триває доти, доки в найстаріших кенгуру не залишиться всього пара зубів. Учені виміряли швидкість прогресування молярів і виявили, що вона точно відповідає віку.
У рамках дослідження вчені також спробували з'ясувати, чи є відмінності в різцях самців і самок. Результати показують, що у самців різці зазвичай ростуть і зношуються швидше, ніж у самок. Така інформація важлива для розуміння екології тварин, оскільки вона вказує на те, що самці та самки по-різному добувають і харчуються в дикій природі.
Зазначимо, що на планеті сьогодні живуть чотири види кенгуру. Найбільший вид — червоний кенгуру, а найбільші самці можуть важити до 90 кг. Однак тисячі років тому в Австралії мешкало дивовижне розмаїття кенгуру з довгими та короткими мордами. Деякі з них, як вважають учені, бігали, а не стрибали, як це роблять сучасні, і важили близько 250 кілограмів.
Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що кенгуру стрибали не завжди: як вони пересувалися.