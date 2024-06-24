Посмішка замість паспорта. Зуби кенгуру ростуть вічно і зберігають безліч інформації про тварину

Дослідники виявили, що передні зуби кенгуру насправді можуть багато чого розповісти про свого власника.

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Дізнатися вік дикої тварини може бути непросто, але важливо для ветеринарів, екологів і захисників природи. Добробут дикої природи та оцінка загального здоров'я популяції залежать від знання віку тварин, і тепер учені вважають, що виявили ефективний метод аналізу, пише PHYS.org.

Більшість сумчастих в Австралії належать до групи Diprotodontia — тварини, що мають великі прямі різці на нижніх щелепах. Наприклад, кенгуру, валабі, коали, вомбати та опосуми — все це дипротодонтичні сумчасті.

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Ніхто не рахує дні народження тварин у дикій природі, а тому вчені часто звертаються до їхніх зубів, щоб визначити вік. У новому дослідженні вчені показали, що передні зуби кенгуру насправді різними способами визначають вік тварин. Вони також можуть передбачити, якої вони статі.

Під час роботи вчені виміряли ріст різців у кенгуру і медових опосумів і виявили, що вони ніколи не перестають рости. У результаті вчені вважають, що безперервне зростання можна використовувати як ефективний метод визначення віку сумчастих.

Подібно до того, як у дерев є річні кільця, у зубів є лінії росту. Вони утворюються в міру того, як з плином часу додаються різні тверді тканини, з яких складається зуб — емаль, дентин і цемент. Команда вивчила лінії росту різців кенгуру і виявила, що "річні кільця" насправді можна виявити у двох різних областях зубів.

Під час дослідження вчені також виявили інший не менш ефективний спосіб дізнатися вік кенгуру — виміряти рух його кутніх зубів. Оскільки поїдання трави може швидко зношувати зуби, кенгуру мають особливу адаптацію, за якої їхні кутні зуби з часом переміщуються вперед у щелепах. Старі та зношені зуби висуваються вперед і випадають, поступаючись місцем новим, які пережовують значно краще. Це трохи схоже на конвеєр із зубів. Цей процес триває доти, доки в найстаріших кенгуру не залишиться всього пара зубів. Учені виміряли швидкість прогресування молярів і виявили, що вона точно відповідає віку.

У рамках дослідження вчені також спробували з'ясувати, чи є відмінності в різцях самців і самок. Результати показують, що у самців різці зазвичай ростуть і зношуються швидше, ніж у самок. Така інформація важлива для розуміння екології тварин, оскільки вона вказує на те, що самці та самки по-різному добувають і харчуються в дикій природі.

Зазначимо, що на планеті сьогодні живуть чотири види кенгуру. Найбільший вид — червоний кенгуру, а найбільші самці можуть важити до 90 кг. Однак тисячі років тому в Австралії мешкало дивовижне розмаїття кенгуру з довгими та короткими мордами. Деякі з них, як вважають учені, бігали, а не стрибали, як це роблять сучасні, і важили близько 250 кілограмів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що кенгуру стрибали не завжди: як вони пересувалися.