Однакові сліди динозаврів знайшли на різних континентах: їх розділяє океан (фото)

Палеонтологи дійшли висновку, що динозаври могли вільно пересуватися між Південною Америкою та Африкою.

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Палеонтологи знайшли схожі один на одного сліди динозаврів на двох різних континентах, які розділяє океан, пише CBS News.

Сліди динозаврів з раннього крейдяного періоду знайдено в Бразилії та Камеруні, йдеться в повідомленні Музею природної історії та науки Нью-Мексико. Відкриття показало, що динозаври могли вільно пересуватися між Південною Америкою та Африкою до того, як ці два континенти були розділені мільйони років тому.

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У межах свого дослідження вчені виявили понад 260 слідів динозаврів, що закарбувалися в багнюці та намулі вздовж берегів стародавніх річок та озер. Особливість полягає в тому, що ці сліди з Південної Америки та Африки розділяють майже 6 тис. км.

Схожі сліди динозаврів Фото: SMU

Палеонтологи кажуть, що знайдені сліди схожі за віком, формою, а також вписуються в геологічний і тектонічний контекст.

Палеонтолог Південного методистського університету Луїс Джейкобс каже, що ці сліди були залишені динозаврами на стародавньому суперконтиненті, який назвали Гондвана. Цей суперконтинент відокремився від ще більшого континенту Пангея, у минулому єдиного континенту на Землі.

"Наймолодшим геологічним з'єднанням між Африкою та Південною Америкою був лікоть північно-східної Бразилії, притиснутий до регіону, яким зараз є узбережжя Камеруну вздовж Гвінейської затоки. Два континенти були з'єднані цим вузьким "мостом", тож тварини могли б переміщатися туди й назад", — каже провідний автор дослідження Джейкобс.

Континенти Африка і Південна Америка почали розділятися близько 140 млн років тому, а порожнечу між ними заповнив Атлантичний океан.

У процесі віддалення один від одного континентів, почали утворювати басейни, в яких текли річки і наповнювалися озера. Саме по берегах цих стародавніх озер і річок вчені знайшли сліди динозаврів.

Більшість зі знайдених слідів належала трипалим тероподам — м'ясоїдним динозаврам. Зустрічалися також сліди зауроподів і птахозаврових.

"Рослини на берегах річок живили травоїдних і підтримували харчовий ланцюжок. Мулисті відкладення, залишені річками та озерами, містять сліди динозаврів, зокрема м'ясоїдних, що підтверджує, що ці річкові долини могли забезпечити особливі шляхи для переміщення життя по континентах 120 млн років тому", — наголошує Джейкобс.

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