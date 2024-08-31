Знайдено несподівану користь довгого сну на вихідних: учені схвалили пізні підйоми

Дослідники нарешті виявили те, чому нам варто спати довше і вставати пізніше у вихідні.

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Не секрет, що протягом робочого тижня буває надзвичайно важко виспатися: ранні підйоми, домашні обов'язки та стрес впливають на якість сну. У результаті більшість людей у спробах впоратися з втомою дають собі перепочинок на вихідних. Утім, попри давню традицію відсипатися на вихідних, науковці досі мало знають про те, як саме це впливає на наш організм, пише Inverse.

Десятиліттями вчені сперечаються про те, чи можливо відіспатися на вихідних і заповнити нестачу сну і втому, накопичені за робочий тиждень. Але нове дослідження припускає, що відкладання сну на вихідні насправді має свої переваги, особливо коли йдеться про серцево-судинну систему людини.

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У новій роботі команда з Пекіна зосередилася на вивченні зв'язку між сном і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Загалом вчені вивчили історії понад 90 000 осіб. Зазначимо, що команда офіційно представить своє дослідження 1 вересня на сесії Конгресу Європейського товариства кардіологів 2024 року "Вивчення здоров'я серцево-судинної системи: спосіб життя, економіка і відмінності".

Результати дослідження показують, що люди, які спали найбільше на вихідних, майже на одну п'яту менш схильні до розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто спав менше.

Під час дослідження вчені проаналізували дані про сон 90 903 осіб, які брали участь у проєкті UK Biobank (найбільша біомедична база даних, що містить відомості про спосіб життя, здоров'я і генетику близько 500 000 реципієнтів). Команда розділила 90 903 учасники на чотири приблизно рівні групи залежно від кількості сну, яку вони отримували протягом тижня і вихідних. Зазначимо, що дані були зібрані за допомогою акселерометрів.

Перший квартиль реципієнтів був найменш компенсованим, фактично втративши від 16 до 0,26 години сну у вихідні, тоді як четвертий квартиль надолужив більшу частину сну у вихідні, склавши від 1,28 до 16 годин.

Далі вчені використовували медіанне спостереження близько 14 років і вивчили записи про госпіталізацію та смерть, що дало змогу відстежити діагнози ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, миготливої аритмії та інсульту.

Дослідники порівняли четвертий квартиль із першим і виявили, що реципієнти, які відсипалися у вихідні, на 19% рідше стикалися із серцево-судинними захворюваннями або іншими діагнозами. Простими словами вчені виявили чіткий зв'язок між компенсуванням нестачі сну на вихідних і нижчим ризиком розвитку серцевих захворювань.

Цікаво, що цей зв'язок був більш виражений у людей, які погано спали протягом робочого тижня. Таким чином вчені фактично довели, що у довгого сну у вихідні є свої переваги для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найкращу позу для сну: зменшує біль і розв'язує проблему хропіння.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.