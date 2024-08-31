Найдена неожиданная польза долгого сна на выходных: ученые одобрили поздние подъемы

Исследователи наконец-то обнаружили то, почему нам стоит спать дольше и вставать позже в выходные.

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Не секрет, что в течение рабочей недели бывает чрезвычайно трудно выспаться: ранние подъемы, домашние обязанности и стресс влияют на качество сна. В результате большинство людей в попытках справиться с усталостью дают себе передышку на выходных. Впрочем, несмотря на давнюю традицию отсыпаться на выходных, ученые до сих пор мало знают о том, как именно это влияет на наш организм, пишет Inverse.

Десятилетиями ученые спорят о том, возможно ли отоспаться на выходных и восполнить недостаток сна и усталость, накопленные за рабочую неделю. Но новое исследование предполагает, что откладывание сна на выходные в действительности имеет свои преимущество, особенно когда речь идет о сердечно-сосудистой системе человека.

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В новой работе команда из Пекина сосредоточилась на изучении связи между сном и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности ученые изучили истории более 90 000 человек. Отметим, что команда официально представит свое исследование 1 сентября на сессии Конгресса Европейского общества кардиологов 2024 года "Изучение здоровья сердечно-сосудистой системы: образ жизни, экономика и различия".

Результаты исследования показывают, что люди, спавшие больше всего на выходных, почти на одну пятую менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с теми, кто спал меньше.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о сне 90 903 человек, участвовавших в проекте UK Biobank (крупнейшая биомедицинская база данных, содержащая сведения об образе жизни, здоровье и генетике около 500 000 реципиентов). Команда разделила 90 903 участника на четыре примерно равные группы в зависимости от количества сна, которое они получали в течение недели и выходных. Отметим, что данные были собраны с помощью акселерометров.

Первый квартиль реципиентов был наименее компенсированным, фактически потеряв от 16 до 0,26 часов сна в выходные, в то время как четвертый квартиль наверстал большую часть сна в выходные, составив от 1,28 до 16 часов.

Далее ученые использовали медианное наблюдение около 14 лет и изучили записи о госпитализации и смерти, что позволило отследить диагнозы ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и инсульта.

Исследователи сравнили четвертый квартиль с первым и обнаружили, что реципиенты, отсыпавшиеся на выходных, на 19% реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими диагнозами. Простыми словами ученые обнаружили четкую связь между компенсированием недостатка сна на выходных и более низким риском развития сердечных заболеваний.

Любопытно, что эта связь была более выражена у людей, которые плохо спали в течение рабочей недели. Таким образом ученые фактически доказали, что у долгого сна в выходные есть свои преимущества для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали лучшую позу для сна: уменьшает боли и решает проблему храпа.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.