Кішки теж люблять грати в "принеси", але не всі: названо породи, яким це цікаво

Нове дослідження показує, що 40% наших вихованців насправді люблять приносити речі власникам, але певним породам це подобається особливо.

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Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, за цей час ми багато чого дізналися про наших вихованців, але деяка їхня поведінка все ще залишається загадкою. Наприклад, гра в апорт, як правило, асоціюється з собаками, але дослідники відзначають, що насправді кішки теж люблять приносити різні предмети власникам, але на своїх умовах і не всі, пише Daily Mail.

Тепер учені виявили, що 4 з 10 кішок насправді подобається приносити іграшки та предмети своєму господареві, які вони кидають. Цікаво, що ці показники значно вищі, ніж вважалося раніше. Також автори дослідження виявили, що ця гра особливо подобається породам, пов'язаним із Далеким Сходом.

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Під час дослідження вчені провели онлайн-опитування понад 8 000 власників кішок і виявили, що 41% кішок іноді, часто або завжди люблять грати в апорт зі своїми власниками. Результати також вказують на те, що кішки з більшою ймовірністю приноситимуть предмети, якщо вони загалом активніші, грайливіші та живуть у приміщенні.

Не менш цікавим видається те, що кішки всіх порід час від часу готові приносити власникам предмети, проте частіше така поведінка спостерігається в бірманських, сіамських і тонкінських кішок. Відомо, що ці породи походять від кішок, привезених на Далекий Схід на самому початку одомашнення кішок, що робить їх значно генетично відмінними від інших порід.

Водночас така поведінка значно частіше спостерігається серед собак. Наприклад, із майже 74 000 опитаних власників собак 78 відсотків заявили, що їхні собаки інколи, часто або завжди намагаються принести палиці, м'ячі або інші предмети. Цікаво, що собаки, які приносять предмети, також мають вищий загальний бал здатності до навчання. Така поведінка спостерігалася у більшості порід, однак у деяких, спостерігалася значно частіше, наприклад, у лабрадорів, золотистих ретриверів, бордер-коллі та англійських кокер-спанієлів.

За словами авторів дослідження з Університету Пердью в Америці, і в кішок, і в собак приношення предметів виявилося менш поширеним серед самок, літніх тварин і тварин із проблемами зі здоров'ям.

Автори дослідження сподіваються, що результати їхньої роботи посприяють подальшому вивченню того, як апортування пов'язане з грою, полюванням і соціальною взаємодією, причому як у кішок, так і у собак. Хоча апортування демонструє багато подібностей із природною мисливською поведінкою, результати показують, що воно тісніше пов'язане з грою, ніж із хижацтвом.

Процес одомашнення призвів до того, що багато видів поведінки у молодих особин збереглися і в дорослому житті, і це також могло мати місце у випадку ігрової поведінки, яка допомогла диким тваринам навчитися полювати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визначили найрозумніші породи кішок.