Науковий прорив під ЛСД. Вчені вперше в історії зафіксували міжмозкову активність двох видів

У новому дослідженні вчені дали собакам ЛСД і людям для взаємодії, а потім сталося щось чарівне.

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Люди та собаки живуть пліч-о-пліч тисячі років. За цей час тварини встигли заробити репутацію найкращих друзів людини, але тепер вчені буквально довели, що люди й собаки пов'язані на нейронному рівні, пише Inverse.

Власники собак знають, що часом їхні вихованці виглядають так, ніби все розуміють. Почасти це через неврологічну функцію, що лежить в основі соціального зв'язку, відому як міжмозкова активності. Дослідники зазначають, що це явище, по суті, схоже на телепатичний шлях до дружби, де одночасна мозкова активність двох особин готує їх до соціальної взаємодії.

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Зазначимо, що тварини — соціальні істоти, а тому не дивно, що дослідники раніше спостерігали явище синхронізованої нейронної активності між особинами. Воно вже було зафіксоване у людей, мишей, кажанів і мавп, проте раніше ніколи не документувалося між двома видами.

У новому дослідженні вчені вийшли на новий рівень і вперше в історії задокументували те, що власники собак давно знали — люди та собаки пов'язані на нейронному рівні. Під час дослідження вчені прагнули зрозуміти, як міжмозкова активність може по-різному проявлятися у людей із розладом аутистичного спектра (РАС). Крім того, команда хотіла зрозуміти, чи є спосіб стимулювати цю синхронізацію.

Учені вивчили взаємодію між собаками зі спільними генетичними маркерами РАС, а потім дали тваринам ЛСД і людину для взаємодії. У результаті вчені з Китаю та Великої Британії стали першими, кому вдалося продемонструвати міжмозкову активність двох видів. Дослідження показало не тільки те, як мутація, пов'язана з РАС, пов'язана з набагато нижчим зв'язком, а й те, як доза ЛСД може допомогти двом мозкам переплестися.

У дослідженні взяли участь 10 біглів, які загалом провели 5 днів у соціальних експериментах, де брали участь пари незнайомих людей і собак. Учасники надягали електроенцефалографічні (ЕЕГ) шапочки для вимірювання активності мозку під час 3 соціальних взаємодій:

коли людина і собака перебували в різних кімнатах;

в одній кімнаті, але не взаємодіяли;

в одній кімнаті, взаємодіючи, кожне протягом 5 хвилин за раз.

Результати показують, що міжмозкова синхронізація збільшилася в лобовій і тім'яній частках мозку, що відповідають за увагу під час найінтенсивніших соціальних взаємодій, наприклад, пестощів або поглядів. Ця кореляція продовжувала посилюватися протягом 5 днів.

Далі вчені повторили експеримент із 13 собаками, виведеними з мутаціями Shank3, які є найпоширенішими генетичними факторами ризику РАС. Результати показали втрату міжмозкової активності під час взаємодії з людьми, що вказує на відсутність цього зв'язку.

Потім учені ввели собакам ЛСД і виявили, що через 24 години команда вже спостерігала набагато вищу міжмозкову кореляцію в лобових і тім'яних областях мозку собак, перевершивши собак, яким вводили фізіологічний розчин. Тепер учені вважають, що ЛСД, імовірно, може сприяти міжмозковому зв'язку в людей із РС. Надалі вчені планують зосередитися на тому, щоб з'ясувати біомеханізми, що лежать в основі цього процесу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.