На Мадагаскарі виявлено новий вид неймовірно крихітного хамелеона: незабаром він може зникнути

Не встигли дослідники відкрити новий вид мініатюрних хамелеонів, як виявилося, що вони вже перебувають на межі зникнення.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі науці, а іншим вдавалося весь цей час ховатися від очей дослідників. Наприклад, крихітному хамелеону родом із Мадагаскару, якого виявили в місцевому лісі, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що новий вид належить до роду Brookesia, підроду Evoluticauda. Відомо, що новий вид був названий на честь лісу, де його було виявлено — Brookesia nofy. Науковці зазначають, що ліс, де було знайдено новий вид, є прибережним і розташований на рівні моря — це робить мініхамелеонів першими з тих, що мешкають у такому середовищі та відомі науці. До речі, ліс також є популярним серед туристів, що й допомогло вченим зробити відкриття.

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За словами дослідника Марка Шерца, представників нового виду надзвичайно складно помітити — знадобиться велика кількість часу і концентрація, щоб помітити їх у лісі. По-перше, це пов'язано з тим, що в довжину крихітні хамелеони виростають лише до 33 міліметрів, що можна порівняти з кінчиком нашого пальця.

По-друге, рід Brookesia включає кілька дійсно чудових хамелеонів, названих так через своє забарвлення — до них належить і новий вид. Деякі представники цього роду вельми крихітні, проте вони все ще не є наймініатюрнішими на планеті — відомо, що цей титул належить B. Nana.

Цей міні-хамелеон перший у своєму роді з таким середовищем проживання Фото: Miguel Vences

Дослідники зазначають, що новий вид не вирізняється розмірами або забарвленням, але на тлі інших у роді Brookesia виділяється вибором середовища проживання. За словами автора дослідження Мігеля Венсеса, у Brookesia nofy немає помітних або дивовижних зовнішніх особливостей, це ще один приклад великого розмаїття мініатюрних хамелеонів на Мадагаскарі, більшість з яких, мабуть, обмежені дуже маленькими ареалами поширення.

Ба більше, вчені зазначають, що єдиним очевидним безпечним притулком для нового виду є приватний ліс, який використовується для екотуризму. На жаль, кілька природних ділянок лісу, що залишилися навколо нього, перебувають під сильним тиском, якщо говорити про підсічно-вогневе землеробство.

Водночас учені вважають, що новий вид уже перебуває під загрозою зникнення, а тому вони сподіваються, що його виявлення допоможе зберегти вид.

Раніше Фокус писав про те, що мадагаскарські хамелеони вимирають щороку: як їм вдається відновлюватися.