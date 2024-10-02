Не тільки в Єгипті: де розташовані приховні піраміди, про які мало хто знає (фото)

Піраміди у Гізі — найвідоміші, проте не єдині. Насправді їх будували різні цивілізації по всьому світу. Археологи виявили тисячі пірамід, багато з яких поховано під рослинністю та землею.

Related video

Піраміди є одними з найважливіших споруд стародавнього світу, але вони притаманні не лише Єгипту. Насправді піраміди знаходили по всьому світу в таких регіонах, як Європа, Азія, Океанія та Америка, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Залишається загадкою, чому так багато стародавніх цивілізацій, які не мали прямого контакту одна з одною, почали будувати піраміди приблизно в один і той же час. Проте, ці споруди стоять як тривале нагадування про багаті культури, які їх побудували.

Прихована піраміда в Римі

Мало хто знає, що в Римі також є піраміда Фото: Вікіпедія

Рим славиться своїми античними пам'ятками, серед яких Колізей, Пантеон та Римський форум. Однак мало хто знає, що в Римі також є піраміда.

Розташована прямо в центрі міста, піраміда Цестія простояла понад 2000 років, маючи 30 метрів з кожного боку і здіймаючись на висоту 35 метрів. Попри її видатне розташування, багато відвідувачів проходять повз неї, не усвідомлюючи її значення.

Побудована між 18 і 12 роками до н. е. вздовж Віа Остієнсіс, ця піраміда явно задумана як гробниця. Всередині знаходиться склепінчаста похоронна камера, де похований Гай Цестій Епуло, римський політик і священик. Написи на споруді підтверджують, її звели всього за 330 днів.

Загадка пірамід Тенерифе

Дехто стверджує, що їх побудували у XIX столітті фермери, які розчищали поля від вулканічних порід Фото: Вікіпедія

Тенерифе, популярне місце відпочинку на Канарських островах, приховує маловідому таємницю: свої піраміди. Знайдені в містечку Гуїмар, ці споруди викликали суперечки серед науковців щодо їхнього походження.

Дехто стверджує, що їх побудували у XIX столітті фермери, які розчищали поля від вулканічних порід. Однак інші вважають, що ці ступінчасті піраміди побудували гуанчи, перші мешканці острова, можливо, з ритуальною метою.

Норвезький дослідник Тур Хеєрдал стверджував, що орієнтація пірамід на літнє сонцестояння вказує на їхню важливу культурну або астрономічну роль. Цю думку підтримали місцеві дослідники, які в 1991 році підтвердили, що тераси пірамід збігаються як з літнім, так і з зимовим сонцестоянням.

Хеєрдал також припустив, що ці піраміди були зупинками на давніх морських шляхах між Єгиптом і цивілізацією мая, що викликало багато суперечок серед істориків.

Велика піраміда Чолули, Мексика

Велика піраміда Чолули вважається найбільшою пірамідою у світі за об'ємом Фото: Вікіпедія

Велика піраміда Чолули вважається найбільшою пірамідою у світі за об'ємом, проте вона залишається відносно невідомою за межами Мексики. За легендою індіанців Перу, її збудували для того, щоб великий вождь індіанців Чочула міг спілкуватися з богами, котрі прилітали на великому камінному вігвамі.

Розташована поблизу Пуебли, ця масивна споруда присвячена Кецалькоатлю, одному з найшанованіших богів у мезоамериканській релігії. Будівництво піраміди розпочалося приблизно у II столітті до н. е. і тривало протягом різних етапів.

До 1100 року н. е. тольтеки-чичимеки взяли під свій контроль Чолулу, і піраміду врешті-решт було занедбано. З часом вона вкрилася землею і рослинністю, що призвело до того, що її помилково прийняли за природний пагорб.

Лише в 1910 році, під час будівництва психіатричної лікарні, цей стародавній пам'ятник знову відкрили.

Біла піраміда в Сіані, Китай

У провінції Шеньсі поблизу Сіаня є кілька курганів у формі піраміди, зокрема Мавзолей Маолін Фото: Вікіпедія

У провінції Шеньсі поблизу Сіаня є кілька курганів у формі піраміди, зокрема Мавзолей Маолін. Однак існують легенди про набагато більшу споруду — Білу піраміду, яка, за переказами, сягає понад 300 метрів заввишки і прикрашена коштовностями.

Хоча існування такої піраміди залишається непідтвердженим, повідомлення про неї датуються 1912 роком, коли американський торговець Фред Меєр Шредер стверджував, що бачив її. За словами його гіда, ці піраміди були давніми й описані в місцевих монастирських текстах.

Протягом 1940-х років пілоти також повідомляли, що бачили споруду, що ще більше підживлювало таємничість. Дехто вважає, що Біла піраміда може бути захована в пересіченій місцевості гір Цинь-Лін, що ускладнює її пошук. Попри численні експедиції, легендарну піраміду досі не знайшли.

Стародавні піраміди Караля, Перу

У Перу цивілізація Норте-Чіко побудувала стародавнє місто Караль Фото: Getty Images

У Перу цивілізація Норте-Чико побудувала стародавнє місто Караль, одне з найдавніших відомих міських центрів на американському континенті. Однією з найвизначніших його особливостей є піраміди, деяким з яких, як вважають, близько 5000 років.

Уперше виявлені в 1905 році, справжні розміри пірамід Караля були повністю усвідомлені лише в 1990-х роках, після того, як більшу частину місця поховало під піском протягом століть.

Ці піраміди, разом з іншими архітектурними пам'ятками Караля, представляють ранній етап розвитку цивілізації Норте-Чико. Саме місто було центром культурних і сільськогосподарських інновацій свого часу, а його піраміди є свідченням архітектурних і культурних досягнень.

Важливо

Незрозумілий дисбаланс: стародавній некрополь в Іспанії спантеличив дослідників (фото)

Хоча по всьому світу виявлено тисячі пірамід, вважається, що набагато більше залишаються прихованими, або захованими під рослинністю, або помилково сприйнятими за природні утворення.

Стародавній світ все ще зберігає багато таємниць, і майбутні відкриття можуть розповісти ще більше про цивілізації, які колись процвітали по всій земній кулі.

Раніше Фокус писав про унікальний скарб вікінгів, знайдений під час будівництва. Відкриття відбулося у західній Норвегії, на місці, яке колись могло бути житлом вікінгів.

Також ми розповідали про те, що вчені довідалися долю Джеймса Фітцджеймса, учасника сумнозвісної експедиції Джона Франкліна до Арктики. Вчені ідентифікували його останки та встановили, що він став жертвою канібалізму.