Озеро на Близькому Сході несподівано стало криваво-червоним: чому це сталося (фото)

Зміна кольору озера не тривала довго, але вчені припускають, що в майбутньому це відбуватиметься все частіше.

Related video

Озеро Урмія, розташоване в Ірані, є символом географії Близького Сходу: воно представлене в бронзових витворах мистецтва з дев'ятого століття до нашої ери, а сьогодні занесено до списку ЮНЕСКО і визнано парком національного значення, пише IFLScience.

Його історія налічує тисячоліття, але у квітні 2016 року сталося щось дивне: водойма змінила колір і вода в ній стала криваво-червоною. Різка зміна кольору не тривала довго, але вчені тепер вважають, що щось подібне відбуватиметься з озером Урмія значно частіше.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чому озеро Урмія змінило колір

За словами вченого зі Штутгартського університету Мохаммада Туріана, насправді у зміні кольору води не було нічого міфічного — усьому виною стали водорості. Попередні дослідження показали, що за почервоніння озера Урмія відповідальна Dunaliella salina. Зазначимо, що в морській воді ці водорості виглядають зеленими, проте в умовах високої солоності та інтенсивності світла вони стають криваво-червоними.

Мікробіолог Аарон Орен зазначає, що мікроорганізм Dunaliella salina, по суті, здатний процвітати лише в такому озері, як Урмія — йому необхідна солона вода. Цікаво, що різні види цього сімейства водоростей зустрічаються в різних водоймах, аж до найвищої солоності, і вони є основними, якщо не єдиними, первинними виробниками в розсолах солеварні-кристалізаторів. Наприклад, у Мертвому морі та інших схожих середовищах, де концентрація солі перевищує рівень у 25-30%.

Раніше вчені виявили, що чим соленіша вода, тим краще водорості виконують свою роботу — виробляють каротиноїди. За словами Орена, каротиноїди — важливі поживні речовини: деякі з них перетворюються на вітамін А в організмі, а інші діють як антиоксиданти. Однак вони також відповідають за яскраві кольори в овочах і фруктах, наприклад: червоний, жовтий і помаранчевий.

У 2016 році солоність в озері Урмія, як показують спостереження, була надзвичайно високою, що призвело до цвітіння водоростей. У результаті води забарвилися в криваво-червоний колір, а ефект посилився завдяки присутності бактерій Halobacteriaceae, що харчуються сіллю і використовують червоний пігмент для поглинання сонячного світла для отримання енергії.

Озеро Урмія 6 вересня 2020 року (ліворуч) і 7 вересня 2023 року (праворуч) Фото: Черное море

Який вигляд озеро Урмія має зараз

Дослідники зазначають, вельми очевидно, що незвичайний колір озера був спричинений бактеріями і водоростями, але жодне з них не було незвичайною присутністю в озері? Очевидно, що було щось ще — в чому ж справа?

За словами Туріана, ймовірно, річ у поєднанні руйнівного впливу зміни клімату та неефективного управління ресурсами в озері. Спостереження показують, що 2016 року вода в озері Урмія досягла мінімального значення.

Ба більше, дані вказують на те, що обсяг озера продовжує зменшуватися з тривожною швидкістю — за останні 14 років озеро втратило близько 70% свого обсягу. Виживе Урмія чи висохне назавжди — це питання, на яке ми поки не знаємо відповіді. На жаль, вчені також підозрюють, що в міру скорочення води в озері вода в ньому все частіше набуватиме різних відтінків.

Раніше Фокус писав про таємницю Кривавого водоспаду в Антарктиді: вчені нарешті зрозуміли, чому льодовик "стікає кров'ю".