Від пароплава до військового судна: вчені виявили затонулого "Гетьмана Жолкевського"

Археологи знайшли місце затоплення "Гетьмана Жолкевського" — корабля, який пройшов довгий шлях від пасажирського пароплава до частини Пінської флотилії. У 1939 році його затопив екіпаж, щоб врятувати від захоплення німецькими військами.

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Археологи виявили місце корабельної аварії в польському місті Новий Двір Мазовецький, поблизу Модлінської фортеці, розташованої в місці злиття річок Нарев і Вісла. Вважається, що це залишки "Гетьмана Жолкевського" — корабля з багатим минулим, пов'язаним із військовою історією Польщі та України, пише Heritage Daily.

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Спочатку побудований у 1887 році у Варшаві як пасажирський пароплав, на ім'я Генрик, корабель кілька разів переходив з рук в руки, перш ніж його придбав польський воєнний флот під час Київської наступальної операції 1920 року, спільної кампанії УНР та Польщі, спрямованої на повернення українських земель з-під радянського контролю.

Після польсько-більшовицької війни (1919-1921) судно стало частиною Річкової флотилії ВМС Польщі, також відомої як Пінська флотилія. У 1939 році, під час вторгнення до Польщі нацистської Німеччини, Словацької Республіки та Радянського Союзу, багато кораблів флотилії, зокрема й "Гетьман Жулкевський", затопили, щоб уникнути захоплення.

Документи свідчать, що "Гетьман Жолкевський" у той час служив буксиром у складі мостового батальйону в Казуні, але обставини його затоплення в річці Нарев залишаються нез'ясованими.

Багаторічні дослідження Триглавської пошуково-дослідницької групи, яка займається виявленням історичних артефактів, пов'язаних з Модлінською фортецею, привели до цього відкриття.

Дослідники зібрали свідчення солдатів, дислокованих у Модліні в 1939 році, які згадували, що військову техніку і судна навмисно затоплювали, щоб запобігти їхньому захопленню німецькими військами.

За допомогою гідролокатора виявлено шість затоплених кораблів, один із яких виділявся своїми броньованими ілюмінаторами та силовою установкою, що відповідало описам "Гетьмана Жолкевського". 5 жовтня 2024 року водолаз Артур Собчак підтвердив ідентичність затонулого судна, знайшовши іменну табличку.

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Музей ВМС Польщі виявив зацікавленість у збереженні артефактів із затонулого судна, оскільки наразі йому бракує експонатів, пов'язаних із річковою флотилією, що дає унікальну можливість поповнити свою колекцію історично значущими експонатами.

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