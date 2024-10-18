От парохода до военного судна: ученые обнаружили затонувшего "Гетмана Жолкевского"
Археологи нашли место затопления "Гетмана Жолкевского" — корабля, который прошел долгий путь от пассажирского парохода до части Пинской флотилии. В 1939 году его затопил экипаж, чтобы спасти от захвата немецкими войсками.
Археологи обнаружили место кораблекрушения в польском городе Новый Двор Мазовецкий, вблизи Модлинской крепости, расположенной в месте слияния рек Нарев и Висла. Считается, что это остатки "Гетмана Жолкевского" — корабля с богатым прошлым, связанным с военной историей Польши и Украины, пишет Heritage Daily.
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Первоначально построенный в 1887 году в Варшаве как пассажирский пароход, по имени Генрик, корабль несколько раз переходил из рук в руки, прежде чем его приобрел польский военный флот во время Киевской наступательной операции 1920 года, совместной кампании УНР и Польши, направленной на возвращение украинских земель из-под советского контроля.
После польско-большевистской войны (1919-1921) судно стало частью Речной флотилии ВМС Польши, также известной как Пинская флотилия. В 1939 году, во время вторжения в Польшу нацистской Германии, Словацкой Республики и Советского Союза, многие корабли флотилии, в том числе и "Гетман Жулкевский", затопили, чтобы избежать захвата.
Документы свидетельствуют, что "Гетман Жолкевский" в то время служил буксиром в составе мостового батальона в Казуне, но обстоятельства его затопления в реке Нарев остаются невыясненными.
Многолетние исследования Триглавской поисково-исследовательской группы, которая занимается выявлением исторических артефактов, связанных с Модлинской крепостью, привели к этому открытию.
Исследователи собрали свидетельства солдат, дислоцированных в Модлине в 1939 году, которые упоминали, что военную технику и суда намеренно затапливали, чтобы предотвратить их захват немецкими войсками.
С помощью гидролокатора обнаружено шесть затопленных кораблей, один из которых выделялся своими бронированными иллюминаторами и силовой установкой, что соответствовало описаниям "Гетмана Жолкевского". 5 октября 2024 года водолаз Артур Собчак подтвердил идентичность затонувшего судна, найдя именную табличку.Важно
Музей ВМС Польши проявил заинтересованность в сохранении артефактов с затонувшего судна, поскольку сейчас ему не хватает экспонатов, связанных с речной флотилией, что дает уникальную возможность пополнить свою коллекцию исторически значимыми экспонатами.
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