Розумніші за людських дітей: кішки вчать слова швидше, ніж наші власні немовлята

Нове дослідження показує, що кішки насправді можуть вчити слова значно швидше, ніж людські немовлята.

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Кішки й люди живуть пліч-о-пліч понад 12 000 років і за цей час нам багато чого вдалося дізнатися про своїх вихованців. Наприклад, вони приділяють пильну увагу тому, як ми спілкуємося. Однак нове дослідження також припускає, що кішки також можуть навчитися асоціювати слова, які ми використовуємо для певних предметів або зображень. Причому роблять це значно швидше, ніж наші власні немовлята, пише Science Alert.

Попередні дослідження вже показали, що кішки також можуть слідувати вказівкам людини й здатні розуміти, кому слід довіряти та хто відповідає за їхню їжу. Ба більше, дослідження також показало, що наші улюбленці також здатні впізнавати власне ім'я.

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Цікаво, що кішки також здатні вивчити імена знайомих кішок і людей. Такого висновку дійшла команда з Університету Абадзу в Японії. За словами когнітивного вченого і першого автора дослідження Сахо Такагі, у своїй роботі вони намагалися з'ясувати, чи "запрограмовані" тварини на вивчення людської мови.

Результати дослідження виявилися вельми дивовижними: вони означають, що кішки здатні підслуховувати людські розмови й розуміють наші слова без будь-якого спеціального тренування на основі винагороди. Утім, залишалося незрозумілим, чи "вчать" кішки інші людські слова подібно до того, як це роблять собаки.

Щоб з'ясувати це, команда провела експеримент, що ґрунтується на вивченні розвитку мови у 14-місячних людських немовлят, які демонстрували ознаки асоціації слів з об'єктами всього після 16-20 повторень.

Другий експеримент являв собою словесний тест із 31 дорослою домашньою кішкою. Кожну з них посадили перед монітором, де транслювали дві короткі мультиплікаційні анімації, тоді як відтворювали звукову доріжку, на якій вимовлялося вигадане слово.

У першій анімації показували істоту, схожу на єдинорога, яка зростала і зменшувалася, водночас кішки почули, як їхній власник вимовляв слово "keraru". У другій анімації був показаний червоний шар, що розширювався і стискався, а власник вимовляв слово "parumo".

Водночас дослідницькі немовлята отримували принаймні чотири 20-секундні спроби для пари картинка-слово. Результати показали, що більшість тварин звикли до пари стимулів через чотири спроби. Простими словами, вони отримали лише 9-секундну експозицію у двох спробах для кожної пари картинка-слово.

На наступному етапі кішкам дали перерву, а потім провели другий раунд: зображення і звук відтворювалися ще чотири рази, але в половині зображень був присутній "неправильний" звук. Попри короткий час звикання, кішки виявили ознаки здивування, виявивши невідповідність. Вони також витратили на 33% більше часу, коли це відбувалося.

Автори дослідження вважають, результати демонструють, що кішки можуть "швидко формувати асоціації картинка-слово". Таким чином експерименти показують, що кішки здатні швидше вчити слова, ніж людські немовлята. Утім, учені визнають, що це твердження потребує подальшого опрацювання, щоб перевірити, як це відбувається в інших видів тварин.

Раніше Фокус писав про те, що кішки — це рідина, і вони самі знають про це.