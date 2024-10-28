Чорна діра в центрі Чумацького Шляху інша: що не так із першим знімком цього об'єкта (фото)

Новий аналіз зображення чорної діри Стрілець A* ставить під сумнів справжню структуру цього надмасивного об'єкта в центрі нашої галактики.

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Учені, які представили результати нового аналізу першого в історії зображення чорної діри Стрілець A* у центрі Чумацького Шляху, стверджують, що цей знімок є неточним. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Gizmodo.

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У центрі більшості великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри. Наша галактика Чумацький Шлях не є винятком. В її центрі знаходиться надмасивна чорна діра Стрілець A*, маса якої приблизно в 4 млн разів більша за масу Сонця.

Через те, що чорна діра не випромінює світло, а тільки поглинає його, як і навколишню матерію, тому вона невидима. Але навколо чорної діри знаходиться акреційний диск, який складається з гарячої матерії, яку поглинає чорна діра. Саме цей диск випромінює світло.

У центрі більшості великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри. Наша галактика Чумацький Шлях не є винятком. В її центрі знаходиться надмасивна чорна діра Стрілець A*, маса якої приблизно в 4 млн разів більша за масу Сонця (на фото) Фото: черная дыра

У 2022 році вчені з проєкту Event Horizon Telescope (EHT) представили першу в історії фотографію чорної діри Стрілець A*. На знімку видно чорну діру у вигляді чорної хмари, оточеної кільцем світла.

Автори дослідження провели новий аналіз даних спостережень за чорною дірою, проведених вченими з проєкту EHT, і результати свідчать, що її акреційний диск має іншу форму, ніж вважалося раніше. Тобто оригінальне зображення чорної діри не показує справжню структуру надмасивного об'єкта, кажуть учені.

Автори дослідження стверджують, що минулий аналіз даних мав вади і не показує справжню форму акреційного диска чорної діри. Учені використали інший метод аналізу і показали, що акреційний диск має не кільцеподібну, як видно на знімку 2022 року, а витягнуту структуру.

Вчені використали інший метод аналізу і показали, що акреційний диск має не кільцеподібну, як видно на знімку 2022 року, а витягнуту структуру Фото: Антарктида

Учені з проєкту EHT у серпні представили новий метод вивчення чорних дір, за допомогою якого можна буде отримати чіткіше зображення чорної діри Стрілець A* у майбутньому. Це може прояснити ситуацію з тим, яку по-справжньому фізичну структуру має чорна діра в центрі нашої галактики.

Як уже писав Фокус, школярки, які придумали неможливий доказ теореми Піфагора, виявили ще 9 її рішень. Дві американки загалом представили вже 10 нових рішень 2000-річної теореми.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили дуже незвичайну потрійну систему в космосі, до складу якої входять чорна діра і дві зірки. Але ця чорна діра суперечить теорії смерті зірок.

Ще Фокус писав про нове дослідження, яке передбачає, що позаземне життя можна також шукати не на інших планетах, а у відкритому космосі. Вчені вважають, що живі організми можуть існувати у вигляді плаваючих колоній у вакуумі космосу.