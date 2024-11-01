"Око" в небі Марса: марсохід NASA став свідком рідкісного астрономічного явища (відео)

Марсохід Perseverance зафіксував інтригуюче сонячне затемнення на Марсі.

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Perseverance, який перебуває в кратері Єзеро і проводить наукові дослідження, за допомогою камери Mastcam-Z зняв рідкісну подію в небі Червоної планети, яка за зовнішнім виглядом нагадує "око". Колісний робот NASA став свідком рідкісного проходження супутника Марса під назвою Фобос на тлі Сонця, пише SciTechDaily.

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Марсохід Perseverance, яким керує NASA, нещодавно побачив у небі Марса незвичайне видовище, що нагадує "око", яке дивиться на Червону планету з космосу. Насправді це затемнення Сонця супутником Марса під назвою Фобос. У цьому разі Фобос виступає як зіниця ока, а Сонце — це райдужна оболонка ока.

Марсохід Perseverance, яким керує NASA, нещодавно побачив у небі Марса незвичайне видовище, що нагадує "око", яке дивиться на Червону планету з космосу Фото: NASA

Під час проходження Фобоса на тлі нашої зірки, супутник Марса закрив собою більшу частину сонячного диска і водночас тінь супутника переміщалася поверхнею Червоної планети. За словами вчених із NASA, ця подія сталася 30 вересня 2024 року.

Нагадуємо, що більший за розміром із двох супутників Марса, Фобос, було відкрито 1877 року, його назвали на честь давньогрецького бога страху і паніки Фобоса, сина бога війни Ареса. Власне, слово "фобія" якраз походить від імені бога Фобоса. Того ж року було виявлено і другий, менший за розміром супутник Марса — Деймос. Своє ім'я супутник отримав на честь близнюка Фобоса, тобто ще одного сина бога Ареса.

Фобос має неправильну форму, тобто на відміну від багатьох супутників планет, він не є сферою, а більше нагадує картоплину. У найширшому місці ширина Фобоса становить 27 км. Тобто він приблизно у 157 разів менший, ніж Місяць. Супутник Деймос ще менший.

Орбіта Фобоса майже ідеально збігається з екватором Марса і водночас супутник перебуває відносно близько до поверхні Червоної планети. При цьому один оберт навколо Марса Фобос робить за 7,6 годин. Тому затемнення Сонця Фобосом тривають лише 30 секунд.

Фобос має неправильну форму, тобто на відміну від багатьох супутників планет, він не є сферою, а більше нагадує картоплину Фото: NASA

Марсохід Perseverance уже кілька разів ставав свідком швидкого проходження Фобоса на тлі Сонця відтоді, як приземлився в кратері Єзеро 2021 року.

Порівнюючи різні зображення, зроблені марсоходом під час затемнення Сонця Фобосом, астрономи можуть краще зрозуміти орбітальний рух супутника і як змінюється його орбіта. Зчитується, що Фобос наближається до Марса і приблизно через 50 млн років зіткнеться з Червоною планетою.

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