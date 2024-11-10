Страусы прячут голову в песок: ученые рассказали, правда это или нет (фото)

Вважається, що вперше припущення про те, що страуси ховають голову, коли відчувають небезпеку, з'явилося майже 2000 років тому, завдяки давньоримському письменнику Плінію Старшому.

Багато століть люди вважали, що страуси, коли бачать небезпеку, ховають свою голову в пісок, щоб уникнути загрози. Таким чином виникла знаменита фраза "заховати голову в пісок", яку використовують під час опису ситуації, коли хтось відмовляється дивитися своїм проблемам в обличчя. Але чи справді страуси ховають голову в пісок? Про це пише Live Science.

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Страуси — це найбільші птахи у світі, які живуть у саванах і пустелях Африки. Страуси є нелітаючими птахами, їхня вага сягає 130 кг, а висота — 2,7 м. При цьому страуси є птахами, які найшвидше бігають у світі. Вони можуть розвивати швидкість 70 км/год.

Вважається, що вперше припущення про те, що страуси ховають голову, коли відчувають небезпеку, з'явилося майже 2000 років тому, завдяки давньоримському письменнику Плінію Старшому. Приблизно в 77 році н.е. він написав одну з перших енциклопедій про природні явища, тварин, мінерали та багато іншого, під назвою "Природна історія". Ця енциклопедія складається з 37 книг. У 10-й книзі Пліній Старший описав страуса, який ховає голову в пісок, щоб здаватися невидимим. Давньоримський письменник вказував на те, що це дурні птахи, які вважають, що якщо сховати голову, то все їхнє тіло стане невидимим для хижаків.

Страуси — це найбільші птахи у світі, які живуть у саванах і пустелях Африки Фото: Live Science

Насправді страуси не ховають голову в пісок, хоча іноді здається, що вони це роблять. Наявність невеликої голови, а також особливості поведінки страусів можуть призвести до хибного висновку, що ці птахи ховають свою голову.

На відміну від птахів, які створюють гнізда, страуси викопують неглибокі ями в піску або іншому ґрунті, щоб відкласти яйця. І самки, і самці, нахиляють низько голову, щоб по кілька разів на день перевертати яйця, щоб вони завжди залишалися в теплі. Якщо дивитися здалеку, то може здатися, що страуси заривають свою голову в землю.

На відміну від птахів, які створюють гнізда, страуси викопують неглибокі ями в піску або іншому ґрунті, щоб відкласти яйця Фото: Live Science

За словами вчених, страуси насправді більшу частину життя проводять у пошуках їжі, а тому часто можна побачити, що вони стоять, нахиливши голову близько до землі. Страуси харчуються різними рослинами, але іноді в їхній раціон входять комахи, рептилії та гризуни.

Страуси насправді більшу частину життя проводять у пошуках їжі, а тому часто можна побачити, що вони стоять, нахиливши голову близько до землі Фото: Live Science

У дикій природі у страусів багато природних хижаків, зокрема гепарди, леви і леопарди. Якщо страуси бачать небезпеку, то вони просто тікають. Як уже було сказано вище, швидкість руху дозволяє їм це зробити.

За словами вчених, якщо страуси не можуть втекти від хижаків, то інколи вони лягають на землю, витягують шию вперед і таким чином намагаються злитися з місцевістю.

Деякі дослідження показують, що дорослі страуси, коли бачать загрозу, можуть почати сильно махати крилами. Таким чином здіймається хмара пилу, яка відволікає хижаків. Вважається, що такий спосіб захисту страуси застосовують, коли хижаки знаходяться близько до яєць страусів або ж до маленьких пташенят. Як показують дослідження, дорослі страуси також можуть завдати такого сильного удару ногою, який може вбити лева.

Тож страусам немає потреби заривати голову в пісок, адже ці птахи мають необхідний арсенал захисту від хижаків.

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