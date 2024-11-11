Физики выяснили, как безопасно перевозить антиматерию: зачем это нужно и что это такое

Вчені з ЦЕРН зробили прорив у транспортуванні антиматерії, успішно завершивши пробне переміщення з використанням інших субатомних частинок.

Фізики з ЦЕРН (Європейська організація з ядерних досліджень) уперше здійснили перевезення звичайних субатомних частинок з використанням нової установки для того, щоб перевірити спосіб транспортування антиматерії в інші лабораторії. Це необхідно для того, щоб можна було вивчати антиматерію з ще більшою точністю, пише ScienceAlert.

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Антиматерія — це дзеркальний близнюк звичайної матерії. Головна відмінність між ними полягає в тому, що частинки й античастинки мають протилежний заряд. Якщо частинки антиматерії взаємодіють із частинками звичайної матерії, навіть повітря, відбувається знищення двох видів частини з виділенням енергії.

Тому антиматерія існує недовго і її дуже складно вивчати. У ЦЕРН фізики створюють антиматерію в синхтротроні Antiproton Decelerator, який є сповільнювачем антипротонів. Після цього антиматерію переміщують у сусідні установки для вивчення.

За словами вчених, для того, щоб краще зрозуміти фундаментальні властивості антипротонів, тобто античастинок протонів, потрібно використовувати обладнання інших лабораторій.

Щоб зберігати антиматерію довго, її необхідно помістити в контейнер із сильним електромагнітним полем, щоб та не торкалася стінок. Але антиматерія погано переносить транспортування на великі відстані. Адже античастинки можуть просто знищити контейнер під час тривалого переїзду.

Тому фізики створили спеціальну пастку для антиматерії, яка була названа BASE-STEP. Ця пастка може довго зберігати антиматерію, щоб її можна було перевозити на великі відстані.

Фізики з ЦЕРН уперше здійснили перевезення звичайних субатомних частинок з використанням нової установки для того, щоб перевірити спосіб транспортування антиматерії в інші лабораторії Фото: CERN

BASE-STEP являє собою портативну версію Antiproton Decelerator завдовжки 1,9 м, тобто пастка в 5 разів менша за синхротрон для уповільнення антипротонів. Даний контейнер створений таким чином, що може захистити античастинки від ударів і тряски.

Фізики випробували цей пристрій під час перевезення звичайних протонів на вантажівці територією ЦЕРН. Частинки успішно пережили поїздку, не відбулося їхнього об'єднання, а це означає, за словами фізиків, що антипротони також зможуть витримати переміщення в іншу лабораторію.

BASE-STEP містить вакуумну камеру для зберігання античастинок, надпровідний магніт для створення електромагнітних полів, систему охолодження магніту і батареї для того, щоб це все працювало.

Тепер учені планують провести пробне перевезення частинок антиматерії наступного року. Фізики хочуть мати можливість транспортувати антиматерію в будь-яку лабораторію в Європі, де античастинки зможуть вивчати зі 100%-вою точністю.

Як уже писав Фокус, фізики використовували новий спосіб зіткнення частини і змогли побачити форму атомного ядра.

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