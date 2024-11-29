Таких тільки 14%: учені з'ясували, в якій позі сплять багаті люди

Більшість людей сплять згорнувшись калачиком. А високооплачувані співробітники вночі відпочивають на животі, з піднятими руками.

Якщо людина шукає вищу зарплату, то, можливо, сон на животі, з піднятими догори руками, допоможе в кар'єрному зростанні. Про це пише ресурс Study Finds.

Як зазначається, в результаті опитування 5438 працюючих фахівців, з'ясувалося, що поза для сну може бути не просто питанням комфорту, а й предиктором фінансового потенціалу.

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Більшість людей — 29% респондентів, згортаються в позу ембріона. Водночас, як стало зрозуміло, добре оплачувані професіонали обирають "вільне падіння", лежачи на животі з високо піднятими руками, ніби вони вистрибнули з літака.

Британський експерт з мови тіла Інбаал Хонігман вважає, що успішні люди від природи схильні до ризику. Водночас поза ембріона або того, хто обіймає подушку, притаманні людям, для яких важливішим є комфорт і безпека.

Крім того, дослідження виявило, що високооплачувані працівники сплять у середньому 6 годин і 58 хвилин, що на 22 хвилини більше, ніж низькооплачувані. Крім того, вони прокидаються о 6:42 ранку, тоді як середньостатистичний працівник прокидається о 7:06 ранку.

Нагадаємо, у Китаї співробітника звільнили через те, що той заснув на робочому місці. Вважаючи, що це рішення було несправедливим, працівник подав позов проти компанії, виграв суд і отримав 350 000 юанів, тобто приблизно 48 тисяч доларів, компенсації.

Також Фокус писав про один трюк, який має допомогти заснути вночі людям, що страждають на безсоння.