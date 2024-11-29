Таких только 14%: ученые выяснили, в какой позе спят богатые люди

Большинство людей спят свернувшись калачиком. А высокооплачиваемые сотрудники ночью отдыхают на животе, с поднятыми руками.

Если человек ищет более высокую зарплату, то возможно сон на животе, с поднятыми на собой руками, поможет в карьерном росте. Об этом пишет ресурс Study Finds.

Как отмечается, в результате опроса 5438 работающих специалистов, выяснилось, что поза для сна может быть не просто вопросом комфорта, но и предиктором финансового потенциала.

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Большинство людей — 29% респондентов, сворачиваются в позу эмбриона. В то же время, как стало понятно, хорошо оплачиваемые профессионалы выбирают "свободное падение", лежа на животе с высоко поднятыми руками, как будто они выпрыгнули из самолета.

Британский эксперт по языку тела Инбаал Хонигман считает, что успешные люди от природы склонные к риску. В то же время поза эмбриона или обнимающего подушку, присущи людям, для которых более важен комфорт и безопасность.

Кроме того, исследование выявило, что высокооплачиваемые работники спят в среднем 6 часов и 58 минут, что на 22 минуты больше, чем низкооплачиваемые. Кроме того, они просыпаются в 6:42 утра, в то время как среднестатистический работник просыпается в 7:06 утра.

Напомним, в Китае сотрудника уволили из-за того, что тот уснул на рабочем месте. Считая, что это решение было несправедливым, работник подал иск против компании, выиграл суд и получил 350 000 юаней, то есть примерно 48 тысяч долларов, компенсации.

Также Фокус писал об одном трюке, который должен помочь уснуть ночью людям, страдающим бессонницей.