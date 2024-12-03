Розкопали артефакти залізного віку: археологи знайшли вражаючу колекцію древньої зброї (фото)

У Данії археологи виявили понад 100 артефактів залізного віку, які могли бути частиною ритуального жертвоприношення. Дослідники розкопали списи, мечі, піки та безліч особистих артефактів, які датуються VI століттям до н. е.

Археологи, що працюють поблизу Хеденстеда, Данія, виявили неймовірну колекцію зброї залізного віку під час розкопок для розширення автомагістралі E45. Знахідка, що складається з понад 100 артефактів, проливає світло на історію та культурні практики регіону, починаючи з VI століття до нашої ери, пише Heritage Daily.

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Серед знайдених предметів — піки, мечі, списи та рідкісний зразок кольчуги. Цю зброю виявили в двох стародавніх спорудах, поряд з шарами кісток тварин, кераміки, залишками виробництва та особистими речами, що вказує на важливість цього місця.

Археологи вважають, що велика кількість зброї свідчить про його військове значення. Еліас Вітте Томасен з Музею Вейле зазначив: "Розкопки перевершили всі наші очікування. Ця зброя дає нам уявлення про суспільний устрій і повсякденне життя залізного віку, і це справді захоплює".

Експерти припускають, що зброя була частиною ритуальних жертвоприношень Фото: Vejle Museums

Експерти припускають, що зброя була частиною ритуальних жертвоприношень. В одній споруді її навмисно помістили в отвори для стовпів, а в другій — подібні вкладення були зроблені під час її будівництва.

Ці церемоніальні дії могли бути пов'язані з резиденцією вождя, а не з практичним військовим використанням, таким як виробництво зброї. Томасен зазначив: "Ці вкладення вказують на зв'язок з церемоніальними або жертовними практиками, а не з казармами чи виробничими майданчиками".

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Окрім зброї, команда виявила фрагменти двох унікальних бронзових шийних кілець. Вони нагадують мотиви, знайдені на золотих брактеатах з Вінделевського скарбу. Подальші дослідження визначать, чи була зброя виготовлена на місці, чи була захоплена як військова здобич — практика, добре задокументована в культурі залізного віку Південної Скандинавії.

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