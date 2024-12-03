Раскопали артефакты железного века: археологи нашли впечатляющую коллекцию древнего оружия (фото)

В Дании археологи обнаружили более 100 артефактов железного века, которые могли быть частью ритуального жертвоприношения. Исследователи раскопали копья, мечи, пики и множество личных артефактов, которые датируются VI веком до н. э.

Археологи, работающие вблизи Хеденстеда, Дания, обнаружили невероятную коллекцию оружия железного века во время раскопок для расширения автомагистрали E45. Находка, состоящая из более 100 артефактов, проливает свет на историю и культурные практики региона, начиная с VI века до нашей эры, пишет Heritage Daily.

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Среди найденных предметов — пики, мечи, копья и редкий образец кольчуги. Это оружие обнаружили в двух древних сооружениях, наряду со слоями костей животных, керамики, остатками производства и личными вещами, что указывает на важность этого места.

Археологи считают, что большое количество оружия свидетельствует о его военном значении. Элиас Витте Томасен из Музея Вейле отметил: "Раскопки превзошли все наши ожидания. Это оружие дает нам представление об общественном устройстве и повседневной жизни железного века, и это действительно захватывает".

Эксперты предполагают, что оружие было частью ритуальных жертвоприношений Фото: Vejle Museums

Эксперты предполагают, что оружие было частью ритуальных жертвоприношений. В одной постройке его намеренно поместили в отверстия для столбов, а во второй — подобные вложения были сделаны во время ее строительства.

Эти церемониальные действия могли быть связаны с резиденцией вождя, а не с практическим военным использованием, таким как производство оружия. Томасен отметил: "Эти вложения указывают на связь с церемониальными или жертвенными практиками, а не с казармами или производственными площадками".

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Кроме оружия, команда обнаружила фрагменты двух уникальных бронзовых шейных колец. Они напоминают мотивы, найденные на золотых брактеатах из Винделевского клада. Дальнейшие исследования определят, было ли оружие изготовлено на месте или было захвачено как военная добыча — практика, хорошо задокументированная в культуре железного века Южной Скандинавии.

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