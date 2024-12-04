Варто запланувати візит до ветеринара: чому собаки можуть ганятися за своїми хвостами

Молоді собаки можуть ганятися за власним хвостом і це цілком допустимо. Водночас із такою поведінкою пов'язано безліч фізичних недуг у тварин.

Досить часто собак часто можна побачити такими, що кружляють у нескінченній гонитві за власними хвостами. Як пише Live Science, насправді існує кілька можливих причин такої поведінки.

Приміром, молоді собаки можуть просто ганятися за власним хвостом заради розваги. Цуценята можуть ще не усвідомлювати, що їхні хвости насправді є частиною їхнього власного тіла.

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Ще однією причиною може бути нудьга, особливо коли собак залишають одних на довгий час. Для таких простим рішенням може стати гра в апорт під час прогулянки. Більшість собак радше поженуться за м'ячем, ніж за власним хвостом.

Крім того, собаки можуть ганятися за своїм хвостом заради уваги. Власник собаки міг заохочувати таку поведінку сміхом або словами "хороший хлопчик" чи "хороша дівчинка". Навіть лайка, вважають фахівці, могла підкріпити подібну витівку, тому гонитву за хвостом краще ігнорувати, просто приділяючи собаці увагу.

Деякі породи собак взагалі схильні до гонитви за хвостом. Наприклад, бультер'єри та німецькі вівчарки відомі своєю компульсивною поведінкою. Однак, на жаль, із гонитвою за хвостом пов'язано безліч фізичних недуг.

За даними ветеринарної клініки Schertz Animal Hospital, травма хвоста, свербіж через кишкові паразити або бліх, закупорка анальних залоз або харчова алергія можуть призвести до того, що собака почне лизати, кусати або ганятися за своїм хвостом. Тому, якщо собаки раптово починають ганятися за своїм хвостом або кусати його, їхнім господарям слід запланувати візит до ветеринара.

Нарешті, гонитва за хвостом може бути пов'язана з неврологічними розладами. Під час одного з досліджень 2012 року генетик з Гельсінського університету Ханнес Лохі та його колеги вивчили 368 собак чотирьох порід, відомих своїм полюванням за хвостом. З'ясувалося, що собаки, які отримували вітаміни та мінерали, менше демонстрували полювання за хвостом порівняно з собаками, які не отримували жодних добавок. У кастрованих самок було менше полювання за хвостом, що передбачає вплив гормонів яєчників на полювання за хвостом. Крім того, порівняно із собаками, які не ганялися за хвостом, мисливиці за хвостом часто були більш боязкими і раніше відокремлювалися від своїх матерів.

Якщо собака здоровий, то, як вважають фахівці, заняття дресируванням собак і залучення в їхні розумові та емоційні аспекти життя допоможуть припинити ганятися за хвостом.

Нагадаємо, раніше ми писали, які породи собак найкраще піддаються дресируванню.

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