Стоит запланировать визит к ветеринару: почему собаки могут гоняться за своими хвостами

Молодые собаки могут гоняться за собственным хвостом и это вполне допустимо. В то же время, с таким поведением связано множество физических недугов у животных.

Довольно часто собак часто можно увидеть кружащимися в бесконечной погоне за собственными хвостами. Как пишет Live Science, на самом деле существует несколько возможных причин такого поведения.

К примеру, молодые собаки могут просто гоняться за собственным хвостом ради развлечения. Щенки могут еще не осознавать, что их хвосты на самом деле являются частью их собственного тела.

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Еще одной причиной может быть скука, особенно когда собак оставляют одних на долгое время. Для таких простым решением может стать игра в апорт во время прогулки. Большинство собак скорее погонятся за мячом, чем за собственным хвостом.

Кроме того, собаки могут гоняться за своим хвостом ради внимания. Владелец собаки мог поощрять такое поведение смехом или словами "хороший мальчик" или "хорошая девочка". Даже ругань, считают специалисты, могла подкрепить подобное выходки, поэтому погоню за хвостом лучше игнорировать, просто уделяя собаке внимание.

Некоторые породы собак вообще склонны к погоне за хвостом. Например, бультерьеры и немецкие овчарки известны своим компульсивным поведением. Однако, к сожалению, с погоней за хвостом связано множество физических недугов.

По данным ветеринарной клиники Schertz Animal Hospital, травма хвоста, зуд из-за кишечных паразитов или блох, закупорка анальных желез или пищевая аллергия могут привести к тому, что собака начнет лизать, кусать или гоняться за своим хвостом. Поэтому, если собаки внезапно начинают гоняться за своим хвостом или кусать его, их хозяевам следует запланировать визит к ветеринару.

Наконец, погоня за хвостом может быть связана с неврологическими расстройствами. Во время одного из исследований 2012 года генетик из Хельсинкского университета Ханнес Лохи и его коллеги изучили 368 собак четырех пород, известных своей охотой за хвостом. Выяснилось, что собаки, получавшие витамины и минералы, меньше демонстрировали охоту за хвостом по сравнению с собаками, которые не получали никаких добавок. У кастрированных самок было меньше охоты за хвостом, что предполагает влияние гормонов яичников на охоту за хвостом. Кроме того, по сравнению с собаками, которые не гонялись за хвостом, охотницы за хвостом часто были более робкими и раньше отделялись от своих матерей.

Если собака здорова, то, как считают специалисты, занятия дрессировкой собак и вовлечение в их умственные и эмоциональные аспекты жизни помогут прекратить гоняться за хвостом.

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