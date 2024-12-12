Якщо є лише 10 хвилин на відпочинок: як сплять бійці елітного спецназу "Морські котики" (відео)

Солдати американського спецназу, у яких іноді буває дуже мало часу на відпочинок, навчилися висипатися за 10 хвилин. Технікою "Морських котиків" поділився доктор Джо, який має понад два мільйони підписників у соцмережі.

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Виявляється, набратися сил можна навіть за дуже обмежену кількість часу. Лікар відділення невідкладної допомоги з Каліфорнії доктор Джо Віттінгтон поділився методикою денного сну, які застосовують у своїй практиці представники морського спецназу армії США, коли їм надається можливість відпочити.

"Отже, ви смертельно втомилися, але у вас лише 10 хвилин. Я покажу вам техніку швидкого сну, натхненну спецназом ВМС", — заявив доктор Джо.

Він порадив своїм підписникам знайти край ліжка або дивана і розташуватися так, щоб ноги були підняті під кутом у дев'яносто градусів, литки лежали на поверхні, очі були заплющеними, а руки складені на грудях.

Лікар пояснив подвійну користь цього процесу.

"Лежання в цій позі протягом 10 хвилин дасть змогу досягти двох цілей. По-перше, це зменшить набряк ніг, а також відновить приплив крові до тіла. Обидва ці чинники призведуть до розслаблення", — наголосив він.

А по-друге, зазначив експерт, обмеживши в такий спосіб час відпочинку, людина прокинеться під час швидкої фази сну, а отже, почуватиметься відпочилою.

Нагадаємо, у Китаї співробітника звільнили через те, що той заснув на робочому місці. Вважаючи, що це рішення було несправедливим, працівник подав позов проти компанії, виграв суд і отримав 350 000 юанів, тобто приблизно 48 тисяч доларів, компенсації.

Також Фокус писав про один трюк, який має допомогти заснути вночі людям, що страждають на безсоння.

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