Если есть всего 10 минут на отдых: как спят бойцы элитного спецназа "Морские котики" (видео)

Солдаты американского спецназа, у которых порой бывает очень мало времени на отдых, научились высыпаться за 10 минут. Техникой "Морских котиков" поделился доктор Джо, имеющий более двух миллионов подписчиков в соцсети.

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Оказывается, набраться сил можно даже за очень ограниченное количество времени. Врач отделения неотложной помощи из Калифорнии доктор Джо Уиттингтон поделился методикой дневного сна, которые применяют в своей практике представители морского спецназа армии США, когда им предоставляется возможность отдохнуть.

"Итак, вы смертельно устали, но у вас всего 10 минут. Я покажу вам технику быстрого сна, вдохновленную спецназом ВМС", — заявил доктор Джо.

Он посоветовал своим подписчикам найти край кровати или дивана и расположиться так, чтобы ноги были приподняты под углом в девяносто градусов, икры лежали на поверхности, глаза были закрыты, а руки сложены на груди.

Врач объяснил двойную пользу этого процесса.

"Лежание в этой позе в течение 10 минут позволит достичь двух целей. Во-первых, это уменьшит отек ног, а также восстановит приток крови к телу. Оба эти фактора приведут к расслаблению", — подчеркнул он.

А во-вторых, отметил эксперт, ограничив таким образом время отдыха, человек проснется во время быстрой фазы сна и, следовательно, будет чувствовать себя отдохнувшим.

Напомним, в Китае сотрудника уволили из-за того, что тот уснул на рабочем месте. Считая, что это решение было несправедливым, работник подал иск против компании, выиграл суд и получил 350 000 юаней, то есть примерно 48 тысяч долларов, компенсации.

Также Фокус писал об одном трюке, который должен помочь уснуть ночью людям, страдающим бессонницей.

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