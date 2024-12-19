За такою полювали Вінчестери: найдавнішу скрижаль із десятьма заповідями продано за $5 мільйонів

Камінь із висіченими заповідями давньоєврейською мовою використовували протягом 30 років як тротуарну плитку перед будинком. Текст виявився звернений догори, що призвело до часткового зносу під впливом погодних умов і пішохідного руху.

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Найдавнішу відому кам'яну скрижаль, на якій викарбувано десять заповідей зі Старого Заповіту, було продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 5,04 мільйона доларів. Ця сума більш ніж удвічі перевищила початкову оцінку. Анонімний покупець планує передати артефакт ізраїльському інституту. Про це пише CNN.

Історія знахідки

Вік скрижалі налічує близько 1 500 років. Вона належить до пізньоримсько-візантійського періоду. Кам'яну плиту вагою 115 фунтів (близько 52 кг) і заввишки два фути (60 см) було виявлено 1913 року під час розкопок під будівництво залізничної лінії на півдні сучасної території Ізраїлю.

у. Кам'яну плиту вагою 115 фунтів (близько 52 кг) і заввишки два фути (60 см) було виявлено 1913 року під час розкопок під будівництво залізничної лінії на півдні сучасної території Ізраїлю. Фото: CNN

Цікаво, що значущість знахідки не була відразу визнана. Камінь із висіченими заповідями давньоєврейською мовою використовували протягом 30 років як тротуарну плитку перед будинком. Текст виявився звернений догори, що призвело до часткового зносу під впливом погодних умов і пішохідного руху.

Лише 1943 року історична цінність артефакту була усвідомлена, коли вчений придбав його та ідентифікував як самаритянський декалог — версію десяти заповідей, які могли бути виставлені в синагозі або приватному будинку.

Особливості самаритянської версії заповідей

Скрижаль містить 20 рядків тексту, близьких до біблійних віршів, спільних для єврейської та християнської традицій. Однак на відміну від традиційного декалога, одна із заповідей — "Не вимовляй імені Господа, Бога твого, даремно" — відсутня. На її місці записано повеління поклонятися на горі Гаризим, яка в самаритянській релігії вважається священним місцем.

На думку фахівців Sotheby's, скрижаль могла бути втрачена внаслідок римських вторгнень у IV-VI століттях н.е. або під час Хрестових походів у XI столітті.

Культурна спадщина

За словами Річарда Остіна, глави відділу книг і манускриптів Sotheby's, скрижаль є не тільки історичним артефактом, а й символом віри, що сформувала основи західної цивілізації. Це унікальна можливість доторкнутися до культурної спадщини, яка об'єднує мільйони людей через одну з найперших і найбільш значущих систем моральних цінностей людства.

Продажі стародавніх текстів на аукціонах

Варто зазначити, що роком раніше на тому ж аукціоні було продано давньоєврейську Біблію — Кодекс Сассуна. Цей манускрипт IX-X століть н.е. оцінили в $38,1 млн, його назвали одним із найважливіших текстів в історії людства.

Зв'язок із міфологією "Надприродного"

Цей артефакт згадувався в серіалі "Надприродне", в якому брати Сем і Дін Вінчестери неодноразово стикалися зі стародавніми скрижалями і текстами. В одній із серій згадуються "скрижалі Бога" — священні тексти, що містять ключі до розуміння магії і таємниць світобудови. У світі серіалу ці скрижалі могли бути використані для управління ангелами, демонами і навіть самим Адамом, першою людиною.

Нагадаємо, британський аукціонний дім RR Acution виставив на торги унікальний експонат до Різдва — мініатюрну атомну лабораторію Gilbert U-238, яка містить справжній радіоактивний уран-238.