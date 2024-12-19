За такой охотились Винчестеры: древнейшая скрижаль с десятью заповедями продана за $5 миллионов

Камень с высеченными заповедями на древнееврейском языке использовался в течение 30 лет в качестве тротуарной плитки перед домом. Текст оказался обращен вверх, что привело к частичному износу под воздействием погодных условий и пешеходного движения.

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Самая древняя известная каменная скрижаль, на которой высечены десять заповедей из Ветхого Завета, была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 5,04 миллиона долларов. Эта сумма более чем вдвое превысила первоначальную оценку. Анонимный покупатель планирует передать артефакт израильскому институту. Об этом пишет CNN.

История находки

Возраст скрижали насчитывает около 1 500 лет. Она относится к позднеримско-византийскому периоду. Каменная плита весом 115 фунтов (около 52 кг) и высотой два фута (60 см) была обнаружена в 1913 году во время раскопок под строительство железнодорожной линии на юге современной территории Израиля.

у. Каменная плита весом 115 фунтов (около 52 кг) и высотой два фута (60 см) была обнаружена в 1913 году во время раскопок под строительство железнодорожной линии на юге современной территории Израиля Фото: CNN

Интересно, что значимость находки не была сразу признана. Камень с высеченными заповедями на древнееврейском языке использовался в течение 30 лет в качестве тротуарной плитки перед домом. Текст оказался обращен вверх, что привело к частичному износу под воздействием погодных условий и пешеходного движения.

Только в 1943 году историческая ценность артефакта была осознана, когда ученый приобрел его и идентифицировал как самаритянский декалог — версию десяти заповедей, которые могли быть выставлены в синагоге или частном доме.

Особенности самаритянской версии заповедей

Скрижаль содержит 20 строк текста, близких к библейским стихам, общим для еврейской и христианской традиций. Однако в отличие от традиционного декалога, одно из заповедей — "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно" — отсутствует. На ее месте записано повеление поклоняться на горе Гаризим, которая в самаритянской религии считается священным местом.

По мнению специалистов Sotheby’s, скрижаль могла быть утрачена в результате римских вторжений в IV–VI веках н.э. или во время Крестовых походов в XI веке.

Культурное наследие

По словам Ричарда Остина, главы отдела книг и манускриптов Sotheby’s, скрижаль является не только историческим артефактом, но и символом веры, сформировавшей основы западной цивилизации. Это уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию, которое объединяет миллионы людей через одну из первых и самых значимых систем моральных ценностей человечества.

Продажи древних текстов на аукционах

Стоит отметить, что годом ранее на том же аукционе была продана древнееврейская Библия — Кодекс Сассуна. Этот манускрипт IX–X веков н.э. был оценен в $38,1 млн и назван одним из важнейших текстов в истории человечества.

Связь с мифологией "Сверхъестественного"

Этот артефакт упоминался в сериале "Сверхъестественное", в котором братья Сэм и Дин Винчестеры неоднократно сталкивались с древними скрижалями и текстами. В одной из серий упоминаются "скрижали Бога" — священные тексты, содержащие ключи к пониманию магии и тайн мироздания. В мире сериала эти скрижали могли быть использованы для управления ангелами, демонами и даже самим Адамом, первым человеком.

Напомним, британский аукционный дом RR Acution выставил на торги уникальный экспонат к Рождеству — миниатюрную атомную лабораторию Gilbert U-238, которая содержит настоящий радиоактивный уран-238.