Піде з молотка: унікальний коринфський шолом виставили на лондонському аукціоні (фото)

Рідкісний грецький шолом коринфського типу, якому близько 2 500 років, планують продати на лондонському аукціоні. Артефакти принесе від 72 до 108 тисячі доларів.

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Рідкісний бронзовий шолом коринфського типу, датований 500-450 роками до нашої ери, буде виставлений на аукціон Apollo Art Auctions у Лондоні. Цей артефакт напрочуд добре зберігся і є знаковою пам'яткою стародавньої військової історії, пише Live Science.

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Відомий як коринфський шолом, цей стиль вирізняється тим, що закриває все обличчя, залишаючи лише отвори для очей та рота. Хоча шолом названий на честь грецького міста-держави Коринф, є свідчення, що такі шоломи широко використовували в інших регіонах, зокрема у Спарті.

Дизайн цих шоломів, зокрема їхній обмежений периферійний огляд, відображає стиль ближнього бою гоплітів Фото: Apollo Art Auctions

Археолог Кембриджського університету Ентоні Снодграсс у своїй праці "Зброя та обладунки греків" зазначив, що коринфські шоломи були популярні в різних містах-державах. Це свідчить про їх широке розповсюдження.

Директор Apollo Art Auctions Іван Бончев описав артефакт як "рідкісний і надзвичайно добре збережений бронзовий грецький шолом", додавши, що він дає змогу зазирнути у витончене мистецтво античного світу. Попри їхню сьогоднішню рідкість, залишки подібних шоломів були знайдені на численних археологічних розкопках.

Очікується, що цей екземпляр, який продається від імені приватного колекціонера, принесе від $72 000 до $108 000. Згідно з аукціонним лістингом, шолом пройшов перевірку в Реєстрі втрачених творів мистецтва, що гарантує його легітимність.

Коринфські шоломи мають багату історію, їхнє походження сягає VII століття до н. е. Згідно з дослідженням Снодграсса "Ранні грецькі обладунки та зброя", ці шоломи постійно вдосконалювалися впродовж століть. Багато з них були прикрашені декоративними гребенями з кінського волосу або геометричними візерунками, а деякі — персоналізованими написами. Грецьке мистецтво часто зображувало воїнів у зсунутих назад шоломах під час відпочинку — стиль, який також асоціювався з Афіною, богинею-покровителькою Афін.

Дизайн цих шоломів, зокрема їхній обмежений периферійний огляд, відображає стиль ближнього бою гоплітів, де воїни билися в щільно сформованих формаціях, відомих як фаланги.

З часом з'явилися різні варіанти шолома, а пізніші моделі мали вушні отвори для покращення слуху. Шолом, виставлений на аукціон, позбавлений цих модифікацій, але зберігає характерні для коринфського дизайну отвори для очей, носовий щиток і ротову щілину.

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Історики відзначають вплив цих шоломів за межами Греції. Грецькі колонії на півдні Італії познайомили римлян з коринфським стилем, хоча римське військове спорядження з часом еволюціонувало, щоб відповідати їхній особливій тактиці. На відміну від грецьких зразків, римські шоломи надавали перевагу відкритому обличчю для кращої видимості в динамічних сценаріях бою.

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