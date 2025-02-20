Вправа не для всіх: чому навіть спортсмени не можуть доторкнутися до пальців ніг

Для багатьох людей важко доторкнутися до пальців ніг, оскільки підколінні сухожилля і м'язи нижньої частини спини часто затиснуті, що ускладнює вправу. Проте є інші фактори, які не залежать від вас.

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Деяким людям легко доторкнутися до пальців ніг, тоді як іншим це дається важко. Ця різниця значною мірою пов'язана з гнучкістю, особливо в підколінних сухожиллях і м'язах нижньої частини спини, пише IFLScience.

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Для багатьох людей ці зони можуть бути напруженими, що обмежує відстань, на яку вони можуть дотягнутися. Сертифікована тренерка Патриція Кордейро зазначає, що чим меншу відстань може подолати людина, тим більш напруженими є її поперек і підколінні сухожилля.

На щастя, гнучкість не є фіксованою. Заняття йогою та розтяжкою можуть допомогти з часом розслабити напружені м'язи. Однак дуже важливо уникати надмірних навантажень, оскільки це може призвести до розтягнення м'язів або травм.

Хоча доторкнутись до пальців ніг часто вважається ознакою гарної фізичної форми або гнучкості, це не обов'язково відображає загальний стан здоров'я або фізичні здібності. Наприклад, навіть марафонець може мати труднощі з цим рухом через особливості будови тіла.

Пропорції тіла також відіграють важливу роль. За словами Джеффрі Дженкінса, фізіолога з Медичної школи Університету Вірджинії, довжина рук і ніг може впливати на те, чи зможе людина дотягнутися до пальців ніг. Людина може бути дуже гнучкою, але все одно не доторкнеться до пальців ніг, якщо її руки відносно короткі порівняно з ногами. Це свідчить про те, що анатомія, а не лише гнучкість, може обмежувати.

Важливо пам'ятати, що дотик до пальців ніг не є кінцевою мірою гнучкості або фізичної підготовки. Терапевтка Аманда Сачдева з Лікарні спеціальної хірургії зазначає, що цей рух не завжди потрібен у житті. Гнучкість загалом корисна для здоров'я суглобів, роботи м'язів і запобігання травмам, але вона не залежить лише від цього руху.

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Тож, якщо дотик до пальців ніг здається вам недосяжним, це може бути пов'язано з природними пропорціями вашого тіла, а не з недостатньою фізичною підготовкою.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.