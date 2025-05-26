Найдивніші тварини на Землі: обезголовлюють самі себе та їдять сонячне світло на сніданок

Дослідники назвали одну з найчарівніших тварин в океані, здатних відокремлювати голову від власного тіла і відрощувати нову. Чи не більш вірогідним видається те, що ці тварини дотримуються неймовірної дієти з сонячного світла.

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Про це пише Science Focus.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, і не які з них неймовірно дивні. Наприклад, листовий морський слимак Costasiella kuroshimae, також відомий як "листяна вівця", — він є одним із найчарівніших молюсків в океані.

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Найдивніший слимак океану

Однак, щоб помітити в товщі води одного з найчарівніших молюсків в океані, потрібен дайвер з дуже гострим зором. Відомо, що представники цього виду максимум виростають до одного сантиметра в довжину, що робить їхнє маскування чудовим.

Тіла чарівних молюсків ідеально відповідають кольору водоростей, на яких вони живуть, оскільки саме ними вони і харчуються. Але коли слимаки харчуються, відбувається щось дивовижне: вони перетворюються на молюсків, які працюють на сонячній енергії. Фактично, вони просто харчуються сонячним світлом.

Сонячне світло на сніданок

Подібно до наземних рослин, у морських водоростей усередині клітин є крихітні структури, відомі як хлоропласти, що здійснюють процес фотосинтезу. Вони використовують енергію сонячного світла для перетворення вуглекислого газу на цукри.

Дослідники виявили, коли листові слимаки їдять водорості, подібно до овець, що пасуться, вони можуть перетравлювати ці цукри. Як альтернатива вони можуть зберігати хлоропласти недоторканими, не пережовуючи їх на солодку кашку, і заштовхувати їх всередину свого тіла, щоб зберегти для подальшого використання.

Структури вздовж спини листоподібної вівці, схожі на маленьке листя, називаються цератами. Кожна структура являє собою розширення травної системи морського слимака і заповнена хлоропластами, що надає черепашці зернистої текстури.

Найцікавішим є те, що ці проковтнуті хлоропласти продовжують фотосинтезувати й виробляти більше цукрів. Таким чином, поки морський слимак мешкає в мілководних тропічних водах з достатнім доступом до сонячного світла, у нього є джерело їжі, яке він може носити з собою.

Носяться по океану без голови

Вид уперше був виявлений на початку 1990-х років на японському острові Куросіма, звідси та назва. Пізніше дайвери виявили представників цього виду по всій Індонезії та на Філіппінах.

Подібно до інших морських слимаків, що харчуються водоростями, листові вівці відкладають яйця акуратними спіралями, з яких пізніше вилуплюються личинки, що дрейфують у воді. Протягом короткого часу молоді морські слимаки носять крихітні раковини, а потім відмовляються від них і живуть без них.

Інший вид, Elysia marginata, не тільки краде хлоропласти, а й може проробляти ще більш дивовижний трюк: вони відокремлюють свою голову від тіла. Цей процес може зайняти кілька годин, а обезголовлене тіло насправді може прожити кілька днів. Однак нова голова в нього зовсім не виросте, проте оригінальна голова деякий час блукає сама по собі, перш ніж з неї виросте нове тіло. Передбачається, що така звичка позбавлятися голови може бути ефективним і доволі екстремальним способом позбутися тіла, що кишить паразитами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид із зубами-лезами й прозорою шкірою.