Деяким людям достатньо спати лише три години на день: як це можливо

Дослідники стверджують, що невелика кількість людей на планеті насправді можуть почуватися добре, якщо їм вдається поспати не більше трьох годин на добу. Вчені стверджують, що цьому є цілком логічне пояснення.

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Про це пише Daily Mail.

Науковці регулярно заявляють про те, що сон надзвичайно важливий для нашого здоров'я — саме під час сну наш організм відпочиває та відновлюється. Більшість досліджень також підтверджують ідею того, що середньостатистичній людині необхідно спати щонайменше ми годин на добу. Однак нове дослідження вказує на те, що насправді на Землі є невелика група людей, здатна почуватися добре навіть після тригодинного сну.

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Дуже особливі люди

У той час як більшість людей на планеті, найімовірніше, задрімали б за столом і мали б вельми пом'ятий вигляд, якби їм вдалося поспати лише три години на добу. Однак існує також невелика група людей на планеті, які почуваються добре, навіть якщо сплять мінімальну кількість на день.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що це може бути пов'язано з "синдромом короткого сну". Передбачається, що в майбутньому відкриття вчених може допомогти в розробці методів лікування таких розладів сну, як безсоння й апное.

Організм відновлюється уві сні

За словами співавтора дослідження Ін-Хуея Фу, нейробіолога з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, людські тіла продовжують працювати, навіть під час сну, очищуючись від токсинів і відновлюючись після пошкоджень.

Останні 25 років професор Фу з колегами аналізують гени малосплячих людей, які можуть спати по шість годин і менше на добу. Наразі вченим вдалося виявити п'ять мутацій у чотирьох генах, які можуть сприяти виникненню цієї ознаки. Серед них один день, що допомагає регулювати циркадний ритм — внутрішній годинник, який відповідає за регуляцію нашого циклу сну і неспання.

У рамках останнього дослідження вчені зосередилися на пошуках нових мутацій у ДНК людини, які від природи сплять надто мало — у середньому не більше 6,3 години на день. Результати показують, що одна з них у SIK3 — гені, який виробляє певний тип білка, що посилає хімічні сигнали іншим білкам для зміни їхньої функції.

Команда виявила, що миші, яким ввели ту саму генетичну мутацію, також спали менше, хоча й не набагато. Ці тварини зазвичай сплять близько 12 годин на добу, а ті, у кого була генетична мутація, спали приблизно на 31 хвилину менше.

Дані вказують на те, що генетична мутація, схоже, може скорочувати тривалість сну, підтримуючи здатність мозку до саморегуляції та підтримання стабільного середовища.

За словами Кліффорда Сапера, невролога з Гарвардської медичної школи в Бостоні, штат Массачусетс, оскільки миші втратили лише частину свого сну, це свідчить про те, що мутація SIK3 не є основною причиною зниження потреби уві сні. Однак деякий вплив все ж таки виявляється.

Як нестача сну впливає на здоров'я

Дослідження 2022 року засвідчило, що сон менш як 5 годин на добу в літньому віці може підвищити ризик розвитку хронічних захворювань на одну п'яту. Загалом у дослідженні взяли участь майже 8000 осіб у віці 50-70 років, у яких запитали, скільки часу в середньому вони сплять.

Команда спостерігала за реципієнтами протягом 25 років, щоб виявити у них 13 поширених хронічних захворювань, зокрема:

діабет 2 типу;

ішемічна хвороба серця;

деменція.

Результати показали, що у людей у віці 50 років, які сплять п'ять годин на добу або менше, порівняно з тими, хто спить сім годин, вірогідність уперше захворіти на одну з 13 хвороб на 20%. Однак у них також спостерігався вищий ризик розвитку двох або більше з цих захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому навесні нам сняться яскраві сни.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.