Некоторым людям достаточно спать всего три часа в день: как это возможно

Исследователи утверждают, что небольшое количество людей на планете на самом деле могут чувствовать себя хорошо, если им удается поспать не более трех часов в сутки. Ученые утверждают, что этому есть вполне логичное объяснение.

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Об этом пишет Daily Mail.

Ученые регулярно заявляют о том, что сон чрезвычайно важен для нашего здоровья — именно во время сна наш организм отдыхает и восстанавливается. Большинство исследований также подтверждают идею тому, что среднестатистическому человеку необходимо спать не менее ми часов в сутки. Однако новое исследование указывает на то, что на самом деле на Земле есть небольшая группа людей, способная чувствовать себя хорошо даже после трехчасового сна.

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Очень особенные люди

В то время как большинство людей на планете, скорее всего, задремали бы за столом и выглядели бы весьма помятыми, если бы им удалось поспать всего три часа в сутки. Однако существует также небольшая группа людей на планете, которые чувствую себя хорошо, даже если спят минимальное количество в день.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что это может быть связано с "синдромом короткого сна". Предполагается, что в будущем открытие ученых может помочь в разработке методов лечения таких расстройств сна, как бессонница и апноэ.

Организм восстанавливается во сне

По словам соавтора исследования Ин-Хуэя Фу, нейробиолога из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, человеческие тела продолжают работать, даже во время сна, очищаясь от токсинов и восстанавливаясь после повреждений.

Последние 25 лет профессор Фу с коллегами анализируют гены малоспящих людей, которые могут спать по шесть часов и меньше в сутки. На данный момент ученым удалось выявить пять мутаций в четырех генах, которые могут способствовать возникновению этого признака. Среди них один день, помогающий регулировать циркадный ритм — внутренние часы, отвечающие за регуляцию нашего цикла сна и бодрствования.

В рамках последнего исследования ученые сосредоточились на поисках новых мутаций в ДНК человека, которые от природы спят слишком мало — в среднем не более 6,3 часа в день. Результаты показывают, что один из них в SIK3 — гене, который вырабатывает определенный тип белка, посылающего химические сигналы другим белкам для изменения их функции.

Команда обнаружила, что мыши, которым ввели ту же генетическую мутацию, также спали меньше, хотя и не намного. Эти животные обычно спят около 12 часов в сутки, а те, у кого была генетическая мутация, спали примерно на 31 минуту меньше.

Данные указывают на то, что генетическая мутация, похоже, может сокращать продолжительность сна, пооддерживая способность мозга к саморегуляции и поддержанию стабильной среды.

По словам Клиффорда Сапера, невролога из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, штат Массачусетс, поскольку мыши потеряли лишь часть своего сна, это свидетельствует о том, что мутация SIK3 не является основной причиной снижения потребности во сне. Однако некоторое влияние все же оказывается.

Как недостаток сна влияет на здоровье

Исследование 2022 года показало, что сон менее 5 часов в сутки в пожилом возрасте может повысить риск развития хронических заболеваний на одну пятую. В общей сложности в исследовании приняли участие почти 8000 человек в возрасте 50-70 лет, у которых спросили, сколько времени в среднем они спят.

Команда наблюдала за реципиентами в течение 25 лет, чтобы выявить у них 13 распространенных хронических заболеваний, в том числе:

диабет 2 типа;

ишемическая болезнь сердца;

деменция.

Результаты показали, что у людей в возрасте 50 лет, которые спят пять часов в сутки или меньше, по сравнению с теми, кто спит семь часов, вероятность впервые заболеть одной из 13 болезней на 20%. Однако у них также наблюдался более высокий риск развития двух или более из этих заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему весной нам сняться яркие сны.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.