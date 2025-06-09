Найбільші "березневі коти" на Землі: китів зняли в океані в найінтимніший момент (відео)

Дослідники спостерігали за міграцією сірих китів в океані, коли наштовхнулися на дивну поведінку одних із найбільших тварин на Землі: самці терлися один об одного та відчайдушно плескали плавниками по воді.

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Про це пише IFLScience.

Сірий кит (Eschrichtius robustus) — одна з найбільших тварин на Землі, а тому не дивно, що вони також володіють одними з найбільших статевих органів на планеті, що необхідно самцям, щоб пристосовуватися до анатомії самок.

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Дуже інтимний момент в океані

Ще 2023 року, спостерігаючи за міграцією сірих китів біля узбережжя південної Каліфорнії, власник компанії зі спостереження за китами Gone Whale Watching із Сан-Дієго Доменік Біаджині зняв із дрона дивовижну поведінку двох самців сірих китів.

Дослідники спостерігали, як кити раптово ніби втратили свій розум, а потім почали гойдатися на хвилях і тертися один об одного. За словами команди, за цим було "цікаво та кумедно спостерігати". Така поведінка може здатися дивною, проте експерти Лабораторії геопросторової екології морської мегафауни, зазначають, що сірі кити стають "особливо хтивими" під час сплесків тестостерону, спричинених умовами навколишнього середовища.

Велика конкуренція сірих китів

За словами Лі Торрес з Інституту морських ссавців в Університеті штату Орегон, сірі кити моногамні й живуть у типі репродуктивної системи, відомої як "конкуренція сперми". Простими словами, під час шлюбного сезону кілька самців спаровуються з однією самкою протягом одного репродуктивного сезону, проте лише одному з них зрештою вдається запліднити самку. У самців високий рівень тестостерону, який допомагає їм конкурувати один з одним за розмноження.

Щоб витримати таку конкуренцію, за словами вчених, китам необхідно виробити сперму і попрактикуватися у витяганні дітородного органу. Таким чином, за словами Торрес, на кадрах видно, як два самці "досліджують свої гормони" і практикуються перед тим, як запліднити самку.

Дослідники зазначають, що самці китів на відео навряд чи перебувають в одностатевих стосунках — найімовірніше, вони просто дуріють і готують свої тіла і "спорядження" до шлюбного сезону. Однак кілька видів китів і дельфінів входять до числа понад 1500 видів, у яких, як було задокументовано, спостерігається одностатева поведінка.

Найбільші кити в океані

Сірі кити є одними з найбільших тварин на планеті, а їхня вага може сягати трохи більше ніж 20 тонн. Представники цього виду також здійснюють одну з найдовших щорічних міграцій серед усіх ссавців, пропливаючи близько 16 000 кілометрів з тепліших вод Нижньої Каліфорнії, Мексика, на Аляску.

Взимку кити розмножуються і народжують дитинчат у мексиканських лагунах, а тому, за словами Торрес, така поведінка тварин набагато поширеніша зараз. Водночас вона менш поширена в місцях годування китів уздовж західного узбережжя Північної Америки, але її спостерігали наприкінці сезону годування, коли кити наближаються до кінця своєї міграції на південь.

Раніше Фокус писав про найособливішого кита в океані: вчені ніколи раніше не зустрічали такого морського гіганта.