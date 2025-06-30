Ніч буде жахливою: названо продукт, 30 г якого гарантовано викликають кошмари

Існує вельми поширене твердження про те, що вживання сиру та печива перед сном може спричинити кошмари. Але чи дійсно це так? Дослідники провели аналіз і результати виявилися вельми цікавими.

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У новому дослідженні, проведеному люксовим брендом сну The Odd Company, вчені поставили крапку в суперечці про те, чи справді вживання сиру перед сном може викликати жахи. Результати дослідження змусять двічі подумати про вибір пізнього вечірнього перекусу, пише Daily Mail.

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Експеримент із сиром

У дослідженні взяли участь 30 осіб, які протягом трьох вечорів їли перед сном чотири найпопулярніші сири у Великій Британії:

брі;

чедер;

стілтон;

моцарелу.

Результати показали, що вживання всього 30 г сиру перед сном збільшувало ймовірність виникнення кошмарів на 93%. Реципієнти також повідомляли, що їхні сни стали більш похмурими, стресовими, а часто і страшними після вживання сиру.

Вони описували яскраві й часто тривожні сни, що включали зраду, зіткнення з колишнім, самотність у день народження, напад літаючих роботів на друзів і лайку вчителя на уроці сальси.

Найжахливіший сир, що породжує кошмари

Результати також вказують, що найбільш "жахливим" сиром виявився брі — результати показують, що він викликає кошмари у 68% людей. Для порівняння, стілтон викликає кошмари у 63% випробовуваних, чедер — у 56%, а моцарела — у 40%.

Сир краде в людей сон

Команда також виявила, що вживання сиру перед сном призвело до того, що половина учасників втратила в середньому 1 годину 7 хвилин сну за ніч. Цікаво, що жінки в середньому втрачали на 5 хвилин більше сну, ніж чоловіки.

За словами дипломованого дієтолога в Nutri Peak Емі Александер, насправді сир може впливати на якість і кількість сну залежно від свого поживного складу. Цей продукт містить насичені жири та білки, які довго перетравлюються і можуть підвищувати температуру тіла.

Таким чином, якщо наша травна система все ще працює через кілька годин після перекусу сиром опівночі, це може перешкодити організму досягати глибокого, необхідного для відновлення, сну.

Чому вживання сиру викликає кошмари?

Емі Александер також вважає, що ще однією причиною того, чому вживання сиру може спричиняти кошмари, полягає в тому, що він містить триптофан. Відомо, що ця амінокислота бере участь у синтезі серотоніну і мелатоніну — нейромедіаторів, що відповідають за настрій, сон і регуляцію внутрішнього біологічного годинника.

Водночас високий рівень серотоніну може впливати на фазу швидкого сну, під час якої люди та бачать найяскравіші сновидіння. Сир також містить тирамін, особливо у витриманих сирах, таких як пармезан, гауда і рокфор, який, як вважається, спричиняє викид норадреналіну — стимулятора, здатного підвищувати активність мозку і серця. У результаті це може призвести до більш інтенсивних снів або більшої кількості пробуджень під час фази швидкого сну у чутливих людей з можливим подальшим спогадом неприємних або яскравих снів.

Дані також вказують на те, що ремісничі, ручні та витримані сири, як правило, містять велику кількість тираміну. Наприклад, чедер і стілтон містять особливо високі рівні через процеси старіння, тоді як брі також посідає відносно високе місце за вмістом тираміну. Моцарела, з іншого боку, є свіжим, невитриманим сиром, який зазвичай виготовляють із пастеризованого молока, що означає, що він містить значно нижчі рівні тираміну.

Як уникнути кошмарів?

Дослідники радять насолоджуватися сирною тарілкою щонайменше за 2-4 години до сну. Цікаво, що попереднє дослідження, проведене Британською радою з сирів, показало, що сир дійсно може допомогти заснути.

В експерименті взяли участь 200 добровольців, які вживали по 20 грамів сиру за 30 хвилин до сну. Результати показали, що 72% добровольців спали дуже добре. Ба більше, жоден з учасників експерименту насправді не скаржився на кошмари.

За словами доктора Джудіт Браянс, результати також показали, що амінокислота триптофан насправді знижує стрес і сприяє сну, а тому сир може допомогти виспатися.

Раніше Фокус писав про те, що нічні кошмари можуть постарити й вбити людину: вчені розповіли, в чому полягає їхня небезпека.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.