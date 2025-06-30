Ночь будет ужасной: назван продукт, 30 г которого гарантированно вызывают кошмары

Существует весьма распространенное утверждение о том, что употребление сыра и печенья перед сном может вызвать кошмары. Но действительно ли это так? Исследователи провели анализ и результаты оказались весьма любопытными.

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В новом исследовании, проведенном люксовым брендом сна The Odd Company, ученые поставили точку в споре о том, может ли употребление сыра перед сном действительно вызвать кошмары. Результаты исследования заставят дважды подумать о выборе позднего вечернего перекуса, пишет Daily Mail.

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Эксперимент с сыром

В исследовании приняли участие 30 человек, которые в течение трех вечеров ели перед сном четыре самых популярных сыра в Великобритании:

бри;

чеддер;

стилтон;

моцареллу.

Результаты показали, что употребление всего 30 г сыра перед сном увеличивало вероятность возникновения кошмаров на 93%. Реципиенты также сообщали, что их сны стали более мрачными, стрессовыми, а часто и пугающими после употребления сыра.

Они описывали яркие и часто тревожные сны, включавшие измену, столкновение с бывшим, одиночество в день рождения, нападение летающих роботов на друзей и ругань учителя на уроке сальсы.

Самый ужасный сыр, порождающий кошмары

Результаты также указывают, что наиболее "ужасным" сыром оказался бри — результаты показывают, что он вызывает кошмары у 68% людей. Для сравнения, стилтон вызывает кошмары у 63% испытуемых, чеддер — у 56%, а моцарелла — у 40%.

Сыр крадет у людей сон

Команда также обнаружила, что употребление сыра перед сном привело к тому, что половина участников потеряла в средне 1 час 7 минут сна за ночь. Любопытно, что женщины в среднем теряли на 5 минут больше сна, чем мужчины.

По словам дипломированного диетолога в Nutri Peak Эми Александер, на самом деле сыр может влиять на качество и количество сна в зависимости от своего питательного состава. Этот продукт содержит насыщенные жиры и белки, которые долго перевариваются и могут повышать температуру тела.

Таким образом, если наша пищеварительная система все еще работает спустя несколько часов после перекуса сыром в полночь, это может помешать организму достигать глубокого, необходимого для восстановления, сна.

Почему употребление сыра вызывает кошмары?

Эми Александер также считает, что еще одной причиной того, почему употребление сыра может вызывать кошмары, заключается в том, что он содержит триптофан. Известно, что эта аминокислота участвует в синтезе серотонина и мелатонина — нейромедиаторов, отвечающих за настроение, сон и регуляцию внутренних биологических часов.

В то же время высокий уровень серотонина может влиять на фазу быстрого сна, во время которой люди и видят самые яркие сновидения. Сыр также содержит тирамин, особенно в выдержанных сырах, таких как пармезан, гауда и рокфор, который, как считается, вызывает выброс норадреналина — стимулятора, способного повышать активность мозга и сердца. В результате это может привести к более интенсивным снам или большему количеству пробуждений во время фазы быстрого сна у чувствительных людей с возможным последующим воспоминанием неприятных или ярких снов.

Данные также указывают на то, что ремесленные, ручные и выдержанные сыры, как правило, содержат большое количество тирамина. Например, чеддер и стилтон содержат особенно высокие уровни из-за процессов старения, в то время как бри также занимает относительно высокое место по содержанию тирамина. Моцарелла, с другой стороны, является свежим, невыдержанным сыром, как правило, изготавливаемым из пастеризованного молока, что означает, что он содержит значительно более низкие уровни тирамина.

Как избежать кошмаров?

Исследователи советуют наслаждаться сырной тарелкой минимум за 2-4 часа до сна. Любопытно, что предыдущее исследование, проведенное Британским советом по сырам показало, что сыр действительно может помочь заснуть.

В эксперименте приняли участие 200 добровольцев, употребляющих по 20 граммов сыра за 30 минут до сна. Результаты показали, что 72% добровольцев спали очень хорошо. Более того, ни один из участников эксперимента на самом деле не жаловался на кошмары.

По словам доктора Джудит Брайанс, результаты также показали, что аминокислота триптофан на самом деле снижает стресс и способствует сну, а потому сыр может помочь выспаться.

Ранее Фокус писал о том, что ночные кошмары могут состарить и убить человека: ученые рассказали в чем заключается их опасность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.